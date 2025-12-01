رئیسجمهور آمریکا به اسرائیل دربارهی سوریه هشدار داد؛ واشنگتن نگران «فرصت دیپلماتیک از دست رفته» است
گزارشها از نگرانی واشنگتن نسبت به تداوم حملات اسرائیل به سوریه و از بین رفتن فرصتهای صلح حکایت دارد
دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحدهی آمریکا، ضمن ابراز خشنودی از نتایج حاصلشده در سوریه، به اسرائیل هشدار داد که از انجام هرگونه اقدامی که مانع پیشرفت این کشور شود، خودداری کند.
این هشدار در حالی صادر میشود که گزارشها از نگرانی واشنگتن نسبت به تداوم حملات اسرائیل به سوریه و از بین رفتن فرصتهای صلح حکایت دارد.
دعوت ترامپ به صلح منطقهای و تمجید از سوریه
روز دوشنبه، ۱ دسامبر ۲۰۲۵ (۱۰ آذر ۱۴۰۴)، دونالد ترامپ در پیامی از طریق شبکهی اجتماعی «تروس» (Truth Social) نوشت که ایالات متحده از نتایج بهدستآمده در سوریه، که با تلاشهای سخت محقق شده است، بسیار راضی است. او افزود که آمریکا تمام توان خود را برای اطمینان از ادامهی کارهای مهم توسط دولت سوریه، بهمنظور ساختن کشوری واقعی و آباد، به کار خواهد گرفت. ترامپ تأکید کرد که پایان دادن به تحریمها توسط او، کمک بزرگی در این مسیر بوده است و معتقد است که این اقدام مورد قدردانی سوریه، رهبری و مردم آن قرار گرفته است.
رئیسجمهور آمریکا در خصوص روابط اسرائیل و سوریه، تصریح کرد که بسیار مهم است اسرائیل گفتوگوهای قوی و واقعی با سوریه را حفظ کند و هیچ اتفاقی رخ ندهد که مانع تلاشهای این کشور برای بازسازی شود. ترامپ در پیام خود به وضوح «احمد شَرع» را بهعنوان رئیسجمهور جدید سوریه به رسمیت شناخت و اظهار داشت که او «به طور جدی کار میکند تا اطمینان حاصل شود که اتفاقات خوبی رخ میدهد و سوریه و اسرائیل رابطهای بلندمدت و پررونق با یکدیگر خواهند داشت.». او این وضعیت را «فرصتی تاریخی» برای صلح در خاورمیانه خواند.
نگرانیهای واشنگتن از حملات اسرائیل
بر اساس گزارش وبسایت «آکسیوس»، دولت ترامپ پیامی به بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، ارسال کرده و خواستار توقف حملات این رژیم به سوریه شده است. واشنگتن نگران است که تداوم بمبارانهای اسرائیل، فرصتهای رسیدن به یک توافق امنیتی را از بین ببرد و دولت جدید سوریه را به دشمنی تبدیل کند. یک مقام آمریکایی به «آکسیوس» گفته است: «نتانیاهو همهجا شبح میبیند و در حال از دست دادن فرصتهای دیپلماتیک با دست خود است.».
تداوم عملیات نظامی اسرائیل و هشدارها
همزمان با این هشدارها، ارتش اسرائیل روز دوشنبه، ۱ دسامبر ۲۰۲۵ (۱۰ آذر ۱۴۰۴)، عملیات و نقض حاکمیت سوریه را در حومهی استان قنیطرهی سوریه از سر گرفت. بر اساس اعلام تلویزیون دولتی سوریه، نیروهای ارتش اسرائیل وارد روستای «ابوقبیس» در حومهی قنیطره شده و با هدف ارعاب شهروندان غیرنظامی، به طور بیهدف به سمت آسمان شلیک کردهاند. همچنین، گزارش شده است که نیروی دیگری متشکل از چهار خودروی نظامی و دو تانک وارد تپهی «جمهوریه» در شمال حومهی قنیطره شدهاند.
در همان روز، ارتش اسرائیل سلسلهجنبشهای نظامی را در مناطق جنوبی و شمالی قنیطره انجام داد و یک ایست بازرسی در شهرک «جباتا الخشاب» مستقر کرد. پیش از این نیز نیروهای اسرائیلی به ساکنان روستای «العاشه» در حومهی قنیطره هشدار داده بودند که به زمینهای کشاورزی نزدیک مرز بلندیهای جولان نزدیک نشوند.
شایان ذکر است که پس از سقوط رژیم اسد در اواخر سال ۲۰۲۴، نقض حاکمیت سوریه توسط اسرائیل در منطقه ادامه داشته و روزانه در حومهی قنیطره و درعا، تهاجم نظامی ثبت میشود. این عملیاتها اغلب منجر به دستگیری شهروندان و تلفات جانی برای غیرنظامیان شده است، علیرغم درخواستها برای احترام به حاکمیت سوریه. بر اساس اطلاعات موجود، پایگاههای نظامی اسرائیل در چندین منطقهی سوریه، از قلهی کوه حرمون تا حوضهی یرموک در حومهی جنوبی، گسترش یافتهاند که شامل هشت پایگاه در قنیطره و یک پایگاه در درعا میشود.