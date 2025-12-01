احتمال اقدام نظامی آمریکا علیه ونزوئلا: ترامپ مقامات امنیتی را به کاخ سفید فراخواند

رئیس‌جمهوری آمریکا در بحبوحه‌ی تشدید تنش‌ها بر سر احتمال اقدام نظامی علیه کاراکاس، نشست اضطراری با مقامات ارشد امنیت ملی برگزار کرد

4 ساعت پیش

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، عصر دوشنبه ۱۱ آذر (۱ دسامبر ۲۰۲۵)، هم‌زمان با اوج‌گیری تنش‌ها بر سر احتمال اقدام نظامی واشنگتن علیه ونزوئلا، نشستی اضطراری با مقامات ارشد امنیت ملی در کاخ سفید برگزار کرد.

این نشست در حالی در "دفتر بیضی شکل" کاخ سفید برگزار شد که دولت ترامپ فشارها بر نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهوری ونزوئلا، را با استقرار گسترده‌ی نیروی دریایی در دریای کارائیب و هشدارهای تهدیدآمیز مبنی بر پرهیز از ورود به حریم هوایی ونزوئلا افزایش داده است.

اظهارات سخنگوی کاخ سفید

کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید، در پاسخ به پرسش خبرگزاری فرانسه درباره‌ی این نشست تأیید کرد: «رئیس‌جمهوری با تیم امنیت ملی خود برای گفت‌وگو درباره‌ی این موضوع و بسیاری مسائل دیگر دیدار خواهد کرد.» خانم لیویت از بیان اینکه آیا دونالد ترامپ پس از ماه‌ها تنش با کاراکاس در این جلسه تصمیم نهایی را اتخاذ خواهد کرد یا خیر، خودداری کرد و به این جمله بسنده کرد که: «قطعاً وارد جزئیات این نشست نخواهم شد.» با این حال، سخنگوی کاخ سفید احتمال اعزام نیروی زمینی آمریکا به ونزوئلا را رد نکرد و ضمن تکرار سیاست ابهام‌آمیز پیشین کاخ سفید در خصوص اقدام نظامی احتمالی گفت: «گزینه‌هایی روی میز و در اختیار رئیس‌جمهوری قرار دارد و من ترجیح می‌دهم خود ایشان در مورد آنها صحبت کنند.»

افزایش حضور نظامی و تحریم‌ها

هم‌زمان با اوج‌گیری تنش‌ها با ونزوئلا، ایالات متحده بزرگ‌ترین ناو هواپیمابر جهان و سایر ناوهای جنگی خود را به منطقه اعزام کرده است. همچنین واشنگتن، گروهی را که به ادعای این کشور یک کارتل مواد مخدر تحت مدیریت نیکلاس مادورو است و با نام «کارتل دِ لوس سولس» (کارتل خورشیدها) شناخته می‌شود، در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داده است. استقرار دارایی‌های نظامی آمریکا در کارائیب از مرداد ۱۴۰۴ (اوت ۲۰۲۵) با هدف مبارزه با کارتل‌های مواد مخدر آغاز شد، اگرچه برخی تحلیلگران آن را برای یک تهاجم نظامی کافی نمی‌دانند. پیش‌تر نیز ترامپ در سال ۲۰۱۷ (۱۳۹۶ شمسی) گزینه‌های نظامی برای ونزوئلا را مطرح کرده بود. در مقابل، نیکلاس مادورو این اقدامات آمریکا را "تهدیدی استعمارگرایانه" خوانده و اتهامات واشنگتن را بهانه‌ای برای مداخله نظامی دانسته است.