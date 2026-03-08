انجام ۲۴ عملیات نظامی توسط «مقاومت اسلامی در عراق» طی یک شبانهروز
گروه «مقاومت اسلامی در عراق» از اجرای ۲۴ عملیات گستردهی پهپادی و موشکی علیه مواضع نیروهای آمریکایی و اسرائیلی در پاسخ به تشدید درگیریها در منطقه خبر داد.
گروه «مقاومت اسلامی در عراق» با انتشار بیانیهای رسمی در روز یکشنبه، ۸ مارس ۲۰۲۶ (۱۷ اسفند ۱۴۰۴)، اعلام کرد که در راستای توسعهی فعالیتهای عملیاتی خود، طی ۲۴ ساعت گذشته ۲۴ حملهی متنوع را علیه مواضع دشمن در داخل عراق و سطح منطقه به انجام رسانده است. در این بیانیه تأکید شده که در این عملیاتها از دهها فروند پهپاد و انواع موشکها استفاده شده است.
این حملات در حالی صورت میگیرد که نبرد مستقیم میان ایالات متحده و اسرائیل در برابر ایران به نهمین روز خود رسیده است. منطقهی خاورمیانه در حال حاضر در آستانهی یک تنش بیسابقهی راهبردی قرار دارد؛ بهویژه آنکه واشینگتن و تلآویو به بمباران اهدافی در داخل خاک ایران ادامه میدهند.
در مقابل، طرف ایرانی با پاسخ به این حملات، چندین پایگاه اسرائیلی و منافع ایالات متحده در منطقهی خلیج را هدف قرار داده است. ناظران معتقدند فعالشدن «مقاومت اسلامی در عراق» با این حجم وسیع، فشار مضاعفی بر نیروهای آمریکایی مستقر در منطقه وارد میکند.
به عقیدهی کارشناسان، استفاده از دهها پهپاد در بازهی زمانی کوتاه، نشاندهندهی تغییر در تاکتیکهای نظامی گروههای مسلح و گسترش دایرهی منازعات است؛ وضعیتی که میتواند تمام جغرافیای منطقه، از جمله مناطق کوردستانی و کشورهای همجوار را تحت تأثیر قرار دهد.