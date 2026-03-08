حملات متقابل در خاورمیانه با شدت بیشتر ادامه دارد
تنشهای نظامی در خاورمیانه به سطح بیسابقهای رسیده است
در پی آغاز موج جدید حملات هوایی اسرائیل و آمریکا به زیرساختهای راهبردی ایران، مسعود پزشکیان نسبت به استفاده از خاک کشورهای همسایه برای هدف قرار دادن تاران هشدار داد؛ همزمان عربستان سعودی و امارات از آمادگی برای پاسخ نظامی به حملات پهپادی ایران خبر دادند.
تنشهای نظامی در خاورمیانه به سطح بیسابقهای رسیده است. ارتش اسرائیل روز یکشنبه ۸ مارس ۲۰۲۶ (۱۸ اسفند ۱۴۰۴) اعلام کرد که موج جدیدی از حملات هوایی را علیه چندین پایگاه نظامی و تأسیسات راهبردی در عمق خاک ایران انجام داده است. بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، با اشاره به پیشرفت این عملیات مدعی شد که نیروهای این کشور به کنترل کامل حریم هوایی ایران نزدیک شدهاند. وی تأکید کرد که این اقدامات در هماهنگی کامل با ایالات متحده صورت گرفته و دونالد ترامپ، پرزیدنت آمریکا، به دقت در جریان ابعاد تهدیدات ایران قرار دارد.
تداوم حملات آمریکا و موضع تهاجمی واشنتن
دونالد ترامپ، پرزیدنت ایالات متحده، در گفتوگو با شبکه «سیبیاس» تأکید کرد که حملات هوایی آمریکا به مواضعی در داخل ایران تا دستیابی به پیروزی کامل ادامه خواهد یافت. ترامپ با ادعای اینکه طرحهای منطقهای ایران با شکست مواجه شده است، اظهار داشت که تمایلی به مذاکره با تهران ندارد. او همچنین با انتقاد از عملکرد برخی متحدان غربی، اعزام ناوهای هواپیمابر بریتانیا را اقدامی «دیرهنگام» توصیف کرد و هشدار داد که این نبرد ممکن است تنها با از میان رفتن توان نظامی و تغییر در بدنه رهبری ایران پایان یابد.
هشدار مسعود پزشکیان به کشورهای همسایه
در مقابل، مسعود پزشکیان، رئیسجمهور ایران، ضمن هشدار به طرفهای درگیر، تصریح کرد که تهران در برابر هرگونه تعرض به خاک خود سکوت نخواهد کرد. وی با انتقاد شدید از سیاستهای آمریکا و اسرائیل در قبال بحران غزه، کشورهای منطقه را از در اختیار گذاشتن خاک و فضای خود برای حمله به ایران برحذر داشت. پزشکیان تأکید کرد: «اگر از خاک هر کشوری به عنوان پایگاهی برای تجاوز به ایران استفاده شود، ما در پاسخ دادن تردیدی نخواهیم کرد.» وی در عین حال مدعی شد که ایران همچنان خواستار حفظ روابط برادرانه با همسایگان است، اما فشارهای خارجی تاران را وادار به تسلیم نخواهد کرد.
تنش در روابط با عربستان سعودی و امارات
در جبههای دیگر، منابع خبری از پیام هشدارآمیز ریاض به تهران خبر میدهند. بر اساس گزارش رویترز، فیصل بن فرحان، وزیر امور خارجه عربستان سعودی، در پیامی به عباس عراقچی، همتای ایرانی خود، اعلام کرده است که در صورت تداوم حملات موشکی و پهپادی به خاک این کشور، ریاض حق پاسخ متقابل را برای خود محفوظ میدارد. این هشدار در حالی صادر میشود که در روزهای اخیر، گزارشهایی از حملات پهپادی سپاه پاسداران به مناطقی در کشورهای حاشیه خلیج فارس و اقلیم کوردستان مخابره شده است.
همزمان، وزارت دفاع امارات متحده عربی روز یکشنبه ۸ مارس ۲۰۲۶ (۱۸ اسفند ۱۴۰۴) اعلام کرد که سامانههای دفاع هوایی این کشور موفق به رهگیری و انهدام چندین فروند موشک بالستیک و پهپاد شدهاند که از سوی ایران شلیک شده بودند.
دور جدید درگیریهای مستقیم پس از آن آغاز شد که در تاریخ ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ (۹ اسفند ۱۴۰۴)، نیروهای آمریکا و اسرائیل حملات گستردهای را علیه اهدافی در داخل ایران انجام دادند. ایران نیز در واکنش، اقدام به شلیک دهها فروند موشک به سمت اسرائیل و پایگاههای آمریکا در منطقه نمود. این بحران در حالی تشدید میشود که روابط تهران و ریاض که در مارس ۲۰۲۳ با میانجیگری چین احیا شده بود، اکنون با جدیترین چالش خود روبرو شده است.