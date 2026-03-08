پرزیدنت بارزانی روز جهانی زن را به زنان کوردستان و جهان تبریک گفت

پرزیدنت بارزانی از فداکاری‌های زنان کوردستان در عرصه‌‌های مبارزاتی قدردانی کرد

1 ساعت پیش

پرزیدنت مسعود بارزانی در پیامی به مناسبت ۸ مارس، از نقش محوری و فداکاری‌های بی‌دریغ زنان کوردستان در تمامی عرصه‌های مبارزاتی و جنبش‌های رهایی‌بخش قدردانی کرد.

پرزیدنت بارزانی روز یک‌شنبه، ۸ مارس ۲۰۲۶ (۱۷ اسفند ۱۴۰۴)، در پیامی به مناسبت فرا رسیدن روز جهانی زن، گرم‌ترین مراتب تبریک خود را به زنان کوردستان، عراق و سراسر جهان ابراز داشت.

پرزیدنت بارزانی در متن این پیام بر جایگاه ویژه‌ی زنان در تاریخ مبارزات ملی تأکید کرد و افزود: «قدردان نقش و فداکاری‌های زنان کوردستان هستم که همواره بخش اصلی و جدایی‌ناپذیر مبارزه و پایداری ملت ما بوده‌اند. سنگینیِ بار انقلاب و ایثارگری بر شانه‌ی آنان بوده است.»

ایشان در پایان پیام خود، ضمن آرزوی موفقیت برای همه‌ی زنان، برای جامعه‌ی زنان کوردستان بهروزی و سربلندیِ روزافزون آرزو کرد.