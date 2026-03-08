سفیر رویس در بریتانیا: مسکو از تهران حمایت می‌کند

4 ساعت پیش

سفیر روسیه در بریتانیا با انتقاد از رویکرد غرب، اعلام کرد که کشورش در منازعه‌ی کنونی در کنار ایران ایستاده و اقدامات واشینگتن و تل‌آویو را عامل اصلی بی‌ثباتی می‌داند.

آندری کلین، سفیر روسیه در بریتانیا، در سخنانی صریح اعلام کرد که مسکو در جنگ و تنش‌های جاری علیه ایران بی‌طرف نیست و به‌طور کامل از تهران حمایت می‌کند. وی اقدامات کشورهای غربی علیه جمهوری اسلامی ایران را «ناصواب» توصیف کرد.

کلین در گفت‌وگو با شبکه‌ی خبری «اسکای نیوز» در پاسخ به پرسشی مبنی بر احتمال ارسال سلاح و پهپاد به ایران، اظهار داشت که روسیه و ایران به عنوان دو همسایه دارای روابط تاریخی و حسنه‌ی عمیقی هستند. با این حال، وی تصریح کرد که تا این لحظه، تهران درخواستی برای دریافت کمک نظامی از مسکو مطرح نکرده است.

سفیر روسیه با انتقاد شدید از دیدگاه پایتخت‌های غربی نسبت به بحران جاری، گفت: «ما از منطق کنونی غرب درک درستی نداریم؛ آن‌ها به‌گونه‌ای رفتار می‌کنند که گویا ایران مقصر تمام اتفاقات است، در حالی که نادیده می‌گیرند آمریکا و اسرائیل آغازکننده‌ی حملات بوده‌اند و تهران تنها به این تهاجمات پاسخ داده است. این یک بی‌عدالتی آشکار است.»

این دیپلمات عالی‌رتبه در بخش دیگری از سخنانش خاطرنشان کرد که روسیه علی‌رغم حمایت از ایران، مایل به حفظ ثبات در میان تمامی کشورهای منطقه‌ی خلیج است و بر ضرورت توقف فوری درگیری‌ها برای بازگشت به راهکارهای دیپلماتیک تأکید دارد.

هم‌زمان، کاخ ریاست‌جمهوری روسیه (کرملین) نیز اعلام کرد که ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، به تلاش‌های خود برای توقف جنگ ادامه می‌دهد و بر لزوم توقف حملات ایالات متحده و اسرائیل به خاک ایران تأکید دارد. سفیر روسیه در پایان هشدار داد که ادامه‌ی این وضعیت می‌تواند امنیت مسیرهای راهبردی منطقه و ثبات دولت اقلیم کوردستان و سایر همسایگان را با چالش جدی مواجه کند.