نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، روز جهانی زن را به تمامی زنان کوردستان و جهان تبریک گفت

1 ساعت پیش

نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان با انتشار پیامی به مناسبت روز جهانی زن، بر پشتیبانی کامل دولت از جایگاه و حقوق قانونی زنان در جامعه تأکید کرد.

مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان روز یک‌شنبه، ۸ مارس ۲۰۲۶ (۱۷ اسفند ۱۴۰۴)، در پیامی که در شبکه‌ی اجتماعی «ایکس» منتشر شد، روز جهانی زن را به تمامی زنان کوردستان و جهان تبریک گفت.

مسرور بارزانی در این پیام با تمجید از ایستادگی زنان در عرصه‌های مختلف تصریح کرد: «قدردانی عمیق خود را نسبت به خبات، تکاپو و نقش برجسته‌ی زنان کوردستان ابراز می‌دارم.»

نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان همچنین خاطرنشان کرد که دولت بر تعهد خود در حمایت از مطالبات برحق و تأمین حقوق مشروع زنان در تمامی زمینه‌ها پایبند است و بر استمرار این پشتیبانی تأکید ورزید.