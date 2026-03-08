وقوع انفجار در نزدیکی بخش کنسولی سفارت آمریکا در نروژ

خبر در مورد خسارت جانی این انفجار منتشر نشده است

2 ساعت پیش

پلیس نروژ از وقوع انفجاری در مجاورت ساختمان سفارت آمریکا در اسلو خبر داد؛ گزارشی از تلفات جانی در این حادثه مخابره نشده است.

پلیس نروژ روز یکشنبه ۸ مارس ۲۰۲۶ (۱۷ اسفند ۱۴۰۴) اعلام کرد که صدای انفجاری در نزدیکی سفارت ایالات متحده آمریکا در اسلو، پایتخت این کشور، شنیده شده است. طبق بیانیه‌ی رسمی پلیس، این انفجار در نزدیکی «دروازه ورودی بخش کنسولی» سفارت رخ داده است.

سخنگوی پلیس در گفتگو با شبکه‌ی (NRK) نروژ تأکید کرد که تاکنون هیچ گزارشی مبنی بر کشته یا مجروح شدن افراد در این حادثه دریافت نشده است. همچنین هویت عاملان و انگیزه اصلی این اقدام هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و تیم‌های بازرسی برای جمع‌آوری اطلاعات بیشتر در همکاری نزدیک با مقامات سفارت هستند.

این حادثه در حالی رخ می‌دهد که به دلیل تنش‌های نظامی مستمر میان آمریکا و ایران در خاورمیانه، نمایندگی‌های دیپلماتیک ایالات متحده در وضعیت آماده‌باش سطح بالا قرار دارند. با این حال، پلیس نروژ تصریح کرده است که فعلاً هیچ شواهدی مبنی بر ارتباط میان انفجار اسلو و منازعات خاورمیانه به دست نیامده است.