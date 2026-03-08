ادای احترام ترامپ به پیکر ۶ سرباز آمریکایی کشته شده در درگیریهای خاورمیانه
دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، در پایگاه هوایی «دوور» از بقایای اجساد ۶ سرباز این کشور که در جریان تنشهای نظامی با ایران جان باخته بودند، استقبال کرد.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده آمریکا، با حضور در پایگاه هوایی «دوور» در شمال شرقی این کشور، سرپرستی مراسم بازگشت پیکر ۶ سرباز آمریکایی را بر عهده گرفت. این سربازان در جریان درگیریهای نظامی اخیر با ایران جان خود را از دست دادهاند.
این نیروها که از سربازان ذخیره ارتش و مستقر در پایگاهی در کویت بودند، به فرماندهی ۱۰۳ پشتیبانی مستقر در شهر «دیموین» ایالت آیوا تعلق داشتند. کشته شدن این افراد پس از آغاز دور جدید درگیریها میان آمریکا، اسرائیل و ایران رخ داده است.
شایان ذکر است که از صبح روز شنبه ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ (۹ اسفند ۱۴۰۴)، در پی حملات هوایی مشترک آمریکا و اسرائیل به اهدافی در ایران، تنشها در منطقه بهشدت افزایش یافت. ایران نیز در واکنش به این حملات، علاوه بر شلیک موشک به سوی اسرائیل، چندین پایگاه و مقر نظامی آمریکا در کشورهای منطقه را هدف قرار داد.