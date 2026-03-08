سنتکام ادعای اسارت سربازان آمریکایی توسط ایران را تکذیب کرد
پیشتر علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران از دستگیری سربازان آمریکایی خبر داده بود
فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکا (سنتکام) با رد اظهارات مقامات ایرانی دربارهی اسارت سربازان این کشور، این ادعاها را گمراهکننده و عاری از حقیقت دانست.
به دنبال ادعای علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، مبنی بر دریافت گزارشهایی از اسارت تعدادی از سربازان آمریکایی، فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکا (سنتکام) روز شنبه ۷ مارس ۲۰۲۶ (۱۶ اسفند ۱۴۰۴) با صدور بیانیهای تند، این سخنان را تکذیب کرد. علی لاریجانی پیشتر واشینگتن را به پنهانکاری در آمار تلفات و ارائه دلایل واهی برای کشتهشدگان متهم کرده بود.
تیم هاوکینز، سخنگوی سنتکام، در واکنش به این موضوع اعلام کرد: «ایران تمام تلاش خود را برای انتشار اخبار نادرست و غبارآلود کردن واقعیتها به کار بسته است و این ادعا نمونه بارز دیگری از این رویکرد گمراهکننده است.» وی قاطعانه تأکید کرد که هیچ سرباز آمریکایی در اسارت ایران نیست.
سنتکام همچنین خاطرنشان کرد که نیروهای ایالات متحده در کنار شرکای منطقهای خود برای مقابله با حملات ایران ایستادهاند. سخنگوی سنتکام افزود: در حالی که ایران مدعی هدف قرار دادن پایگاههای نظامی است، بهطور عمدی فرودگاههای غیرنظامی، هتلها و مناطق مسکونی را هدف قرار میدهد.