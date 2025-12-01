پنتاگون قراردادهای نظامی یک میلیارد و نیم دلاری با عربستان سعودی و بحرین را تأیید کرد
تقویت روابط دفاعی واشنگتن با ریاض و منامه در سایهی نگرانیهای کنگره
وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) بهتازگی مجموعهای از قراردادهای نظامی به ارزش تقریبی ۱.۵ میلیارد دلار برای تأمین هلیکوپتر و پشتیبانی لجستیکی برای عربستان سعودی و همچنین نوسازی جنگندههای اف-۱۶ بحرین را تأیید کرده است.
این اقدام در پی تحکیم روابط کاخ سفید با ریاض صورت میگیرد و در حالی که واشنگتن عربستان سعودی را متحد اصلی خود در منطقه، پس از اسرائیل، میداند.
جزئیات قراردادهای عربستان سعودی
پنتاگون روز دوشنبه، ۱ دسامبر ۲۰۲۵ (۱۰ آذر ۱۴۰۴)، با دو قرارداد جداگانهی نظامی برای عربستان سعودی به ارزش کلی حدود یک میلیارد دلار موافقت کرد که هر کدام ۵۰۰ میلیون دلار ارزش دارند.
- قرارداد لجستیک و نگهداری: قرارداد نخست شامل تأمین قطعات یدکی و خدمات تعمیر و نگهداری برای انواع هلیکوپترهای بلک هاوک، آپاچی و شینوک، و همچنین هواپیماهای سبک مانند شوایزر ۳۳۳ است. هدف از این قرارداد، افزایش تواناییهای نیروی هوایی عربستان سعودی برای نگهداری و تداوم عملیاتی ناوگان خود است.
- قرارداد آموزش: قرارداد دوم یک برنامهی جامع آموزشی برای نیروی هوایی و نیروی زمینی سلطنتی عربستان سعودی توسط ارتش امریکا را در بر میگیرد.
قرارداد نوسازی بحرین
در همین راستا، پنتاگون با یک قرارداد به ارزش ۴۴۵ میلیون دلار برای بحرین نیز موافقت کرده است. این قرارداد به نوسازی و پشتیبانی از جنگندههای اف-۱۶ این کشور اختصاص دارد. در چارچوب این توافق، شرکتهای لاکهید مارتین و جنرال الکتریک قطعات یدکی، سیستمهای رادار، موشک و تجهیزات آزمایشگاهی را برای منامه فراهم خواهند کرد.
متحد اصلی غیر ناتوی آمریکا و زمینههای همکاری
این تصمیمها پس از سفر محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، به واشنگتن در اواسط ماه نوامبر ۲۰۲۵ (اواخر آبان ۱۴۰۴) و دیدارش با دونالد ترامپ، رئیسجمهور امریکا، اتخاذ شده است. در آن دیدار، ترامپ عربستان سعودی را بهعنوان «متحد اصلی غیر ناتوی امریکا» معرفی کرد. این عنوان، دسترسی ریاض را به تسلیحات پیشرفتهی امریکایی و همکاریهای نظامی تسهیل میکند. کاخ سفید این دیدار را نشانهای از مرحلهی جدید همکاری استراتژیک بین دو کشور توصیف کرده و به بحثها پیرامون توافقنامهی دفاعی استراتژیک و احتمال فروش جنگندههای نسل پنجم اف-۳۵ به عربستان سعودی نیز اشاره شده بود.
نگرانیهای کنگره و پروندهی جمال خاشقجی
بر اساس قوانین امریکا، کنگره ۳۰ روز مهلت دارد تا این قراردادها را بررسی کند. ناظران پیشبینی میکنند که برخی از اعضای کنگره به دلیل نگرانیهای مرتبط با پروندهی قتل جمال خاشقجی، روزنامهنگار منتقد سعودی در سال ۲۰۱۸، و همچنین خطرات مربوط به امنیت فناوری جنگندهی اف-۳۵، با این فروشها مخالفت کنند. با این حال، پنتاگون تأکید کرده است که این فروشهای تسلیحاتی «تعادل قدرت در منطقه را بر هم نخواهد زد». علاوه بر این، نگرانیهایی از سوی اسرائیل مبنی بر کاهش برتری نظامی کیفی خود در منطقه در صورت فروش جنگندههای اف-۳۵ به عربستان مطرح شده است.