حمایت چین از طرحهای انرژی پاک در اقلیم کوردستان
کنسولگری چین در اربیل بر همکاری در توسعهی انرژیهای سبز و مبارزه با تغییرات اقلیمی در اقلیم کوردستان تأکید کرد
لیوو ژینگ یوو، معاون کنسول چین در اقلیم کوردستان، روز سهشنبه، ۲ دسامبر ۲۰۲۵ (۱۲ آذر ۱۴۰۴)، در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که کشورش اهمیت زیادی برای بخش کشاورزی و مقابله با تغییرات اقلیمی قائل است و تلاشهای خود را در این راستا متمرکز کرده است.
وی همچنین به پروژههای مشابهی در پکن اشاره کرد که چین در آنها ابتکار عمل را برای حمایت از انرژی سبز با هدف توسعه و پیشرفت به دست گرفته است.
توسعهی همکاریها و پروژههای مشترک
معاون کنسول چین اظهار داشت که پکن به دنبال گسترش همکاریها با دولت اقلیم کوردستان برای ایجاد فرصتهای بیشتر و رساندن منافع به مردم منطقه است. او روشن کرد که کنسولگری چین به طور مثبت به پیشنهاد دولت اقلیم کوردستان برای گام برداشتن به سوی انرژی سبز و پاک از طریق ایجاد یک پارک انرژی پاسخ داده است. وی اضافه کرد که این پارک، هرچند کوچک، یک شروع زیبا و گامی مهم برای سرمایهگذاری بیشتر در انرژیهای پاک است؛ انرژیهایی که دوستدار محیط زیست بوده و به آن آسیب نمیرسانند، که این امر بازتابدهندهی اصول و ارزشهای چین است. کنسولگری عمومی چین و اتاق بازرگانی چین در راهاندازی این پروژه نقش داشتهاند.
پیشینهی تعهدات چین در انرژی سبز
حمایت چین از پروژههای انرژی پاک در اقلیم کوردستان، در راستای سیاستهای گستردهتر این کشور برای توسعهی انرژیهای تجدیدپذیر در عراق و مناطق پیرامونی است. شرکتهای چینی به طور فزایندهای در تأسیس نیروگاههای خورشیدی در منطقه سرمایهگذاری کردهاند؛ به عنوان مثال، شرکت «گتینگ اینترنشنال انرژی هولدینگ گروپ» (Getting International Energy Holdings Group)، سرمایهگذاری ۱۰۰ میلیون دلاری را برای ساخت یک نیروگاه فتوولتائیک ۲۰۰ هکتاری در استان اربیل انجام داده است که توسط نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان، مسرور بارزانی، در ۱۸ مه ۲۰۲۳ (۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲) افتتاح شد. این پروژهها به کاهش بحران انرژی و تأمین سالانه ۲۲۰ میلیون کیلووات ساعت انرژی پاک برای اقلیم کوردستان کمک میکنند. این تلاشها همچنین بخشی از ابتکار «کمربند و جادهی» چین است که توسعهی سبز را در سراسر جهان ترویج میکند. چین به عنوان بزرگترین تولیدکنندهی دام و برنج و مصرفکنندهی عمدهی کود، بخش کشاورزی خود را به منبع قابل توجهی از انتشار گازهای گلخانهای تبدیل کرده است، اما با برنامهریزیهای ملی از جمله طرح پنجسالهی چهاردهم (۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵)، هدف کاهش اتکا به واردات کشاورزی، ارتقای کشاورزی هوشمند و تقویت تابآوری در برابر تغییرات اقلیمی را دنبال میکند.