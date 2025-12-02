مسرور بارزانی میزبان هیئت ژاپنی؛ محکومیت حمله به کورمور و گفتگو درباره‌ی تشکیل دولت جدید عراق

4 ساعت پیش

مسرور بارزانی، نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان، مروز سه‌شنبه، ۱۱ آذر ۱۴۰۴ (۲ دسامبر ۲۰۲۵)، ، میزبان هیئتی از وزارت خارجه‌ی ژاپن به ریاست ماسامیچی سوگایا، مسئول امور خاورمیانه در این وزارتخانه، بود. در این دیدار، آکیرا اِندو، سفیر ژاپن در عراق، به همراه شماری از مقامات وزارت خارجه‌ی ژاپن حضور داشتند.

در این نشست، بر اهمیت توسعه‌ی هرچه بیشتر روابط دوجانبه میان ژاپن و اقلیم کوردستان در زمینه‌های مختلف از جمله همکاری‌های اقتصادی، زیرساختی، آموزشی و سرمایه‌گذاری تأکید شد. روابط ژاپن و اقلیم کوردستان مستحکم و دوستانه است و ژاپن از سال ۲۰۰۳ تاکنون بیش از ۲۱ میلیارد دلار کمک اقتصادی به عراق ارائه کرده که بخش عمده‌ی آن به توسعه‌ی زیرساخت‌های حیاتی اختصاص یافته است.

هیئت ژاپنی حمله‌ی تروریستی اخیر به میدان گازی کورمور را محکوم و همبستگی خود را با اقلیم کوردستان ابراز کرد. این هیئت همچنین ثبات، پیشرفت و آبادانی اقلیم را ستود و آمادگی ژاپن را برای تقویت روابط با اقلیم کوردستان اعلام داشت. نخست‌وزیر بارزانی نیز بر اهمیت روابط اقلیم کوردستان و ژاپن تأکید کرد و از حمایت‌ها و همکاری‌های دولت ژاپن قدردانی کرد.

در بخش دیگری از این نشست، وضعیت عمومی عراق پس از انتخابات پارلمانی و تلاش‌ها و گفت‌وگوهای احزاب سیاسی برای تشکیل دولت جدید مورد بحث و بررسی قرار گرفت. انتخابات پارلمانی عراق در تاریخ ۲۰ آبان ۱۴۰۴ (۱۱ نوامبر ۲۰۲۵) برگزار شد و هیئت ژاپنی، موفقیت فرآیند انتخابات و نتایج آن را به نخست‌وزیر تبریک گفت.