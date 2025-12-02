پرزیدنت بارزانی در دیدار با هیئت ژاپنی: حمله به کورمور را محکوم و بر جایگاه پارت دموکرات کوردستان تأکید کرد

4 ساعت پیش

روز سه‌شنبه، ۱۱ آذر ۱۴۰۴ (۲ دسامبر ۲۰۲۵)، پرزیدنت مسعود بارزانی در پیرمام میزبان هیئتی از وزارت خارجه‌ی ژاپن بود. این هیئت شامل ماسامیچی سوگایا، مسئول پرونده‌ی خاورمیانه و عراق در وزارت خارجه‌ی ژاپن، آکیرا اِندو، سفیر ژاپن در عراق، و چند دیپلمات دیگر ژاپنی بود.

بر اساس بیانیه‌ی دفتر بارزانی، هیئت میهمان پیروزی پارت دموکرات کوردستان (KDP) و کسب بیش از یک میلیون رأی در انتخابات پارلمانی اخیر عراق را به پرزیدنت بارزانی تبریک گفت. این هیئت، کسب این آرا را نشانه‌ای روشن از جایگاه پارت دموکرات کوردستان در میان مردم دانست. آنها همچنین از رونق و پیشرفت اقلیم کوردستان ستایش کرده و آن را عاملی مهم برای رشد سرمایه‌گذاری خارجی برشمردند و آمادگی کشورشان را برای توسعه‌ی روابط در زمینه‌های گوناگون با اقلیم کوردستان اعلام کردند.

دفتر بارزانی همچنین اشاره کرد که هیئت وزارت خارجه‌ی ژاپن نگرانی خود را از حمله‌ی اخیر به میدان گازی کورمور ابراز داشته و ضمن محکوم کردن آن، تأکید کرد که این حملات علیه ثبات انرژی و اقتصاد عراق و منطقه است. پرزیدنت بارزانی نیز در این دیدار بر این نکته تأکید کرد که چنین حملاتی نمی‌تواند کاروان پیشرفت اقلیم کوردستان را متوقف کند. میدان گازی کورمور در تاریخ ۵ آذر ۱۴۰۴ (۲۶ نوامبر ۲۰۲۵) هدف حمله‌ی پهپادی قرار گرفت و منجر به اختلال در تولید گاز و برق اقلیم شد، اما تولید به سرعت از سر گرفته شده است.