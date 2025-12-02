مسرور بارزانی در دیدار با سفیر کانادا: لزوم تشکیل دولت بر مبنای نتایج انتخابات و بررسی اصلاحات اقلیم و مسائل منطقه‌ای

3 ساعت پیش

امروز سه‌شنبه، ۱۱ آذر ۱۴۰۴ (۲ دسامبر ۲۰۲۵)، مسرور بارزانی، نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان، میزبان کریستوفر بوم، سفیر کانادا در عراق، بود.

دو طرف بر اهمیت تقویت روابط دوجانبه، به ویژه در حوزه‌های سرمایه‌گذاری و تبادلات تجاری، توافق کردند.

در بخش دیگری از این دیدار، اصلاحات دولت اقلیم کوردستان در بخش‌های مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفت. دولت اقلیم کوردستان تحت رهبری مسرور بارزانی، اصلاحات گسترده‌ای را در راستای تقویت سیستم‌های مالی، بهبود خدمات عمومی و تنوع‌بخشی به اقتصاد دنبال می‌کند.

در خصوص تلاش‌ها و گفت‌وگوها برای تشکیل کابینه‌ی جدید دولت اقلیم، نخست‌وزیر بارزانی تأکید کرد که اکنون شرایط جدیدی برای تشکیل کابینه‌ی آتی به وجود آمده و باید بر اساس نتایج انتخابات باشد. انتخابات پارلمانی عراق در تاریخ ۲۰ آبان ۱۴۰۴ (۱۱ نوامبر ۲۰۲۵) برگزار شد و نتایج آن زمینه‌ی تشکیل دولت جدید را فراهم کرده است.

محکومیت حمله‌ی تروریستی به میدان گازی کورمور، وضعیت عمومی عراق پس از انتخابات پارلمانی، و همچنین آخرین تغییرات در سوریه و روند صلح در ترکیه، از دیگر محورهای گفت‌وگو در این نشست بود. حمله به میدان گازی کورمور در ۵ آذر ۱۴۰۴ (۲۶ نوامبر ۲۰۲۵) رخ داد و منجر به اختلال در تولید انرژی اقلیم کوردستان شد.