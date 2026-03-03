کرملین: پوتین برای توقف جنگ تلاش میکند
اربیل (کوردستان۲۴) – کاخ کرملین، اعلام کرد که رئیسجمهور روسیه، برای کاهش تنش در خاورمیانه تلاش میکند.
کاخ ریاست جمهوری روسیه (کرملین)، اعلام کرد که ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه تمام تلاش خود را برای کاهش تنش در خاورمیانه به کار میگیرد، تا از گسترش ناآرامی جلوگیری کند، زیرا این وضعیت را برای همه زیانبار میبیند.
کرملین، تاکید کرد که ولادیمیر پوتین با رهبران خاورمیانه مکالمههای تلفنی انجام داده است، تا از تنش پرهیز کنند و به میز مذاکره باز گردند.
سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه نیز اظهار داشت که شاید اقدامات آمریکا و اسرائیل، ایران را وادار به تلاش برای دستیافتن به سلاح هستهای کند.
روز شنبه ۲۸ فوریه، آمریکا و اسرائیل حملات هوایی گستردهای را به ایران آغاز کردند که واکنش نظامی ایران را در پی داشت و آن کشور اسرائيل و پایگاههای آمریکا در منطقه را آماج حملات موشکی و پهپادی کرد.
جنگ بین طرفها وارد چهارمین روز خود شده است.
ب.ن