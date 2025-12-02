1 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – امروز چهارشنبه ۳ دسامبر، ساختمان جدید سرکنسولگری آمریکا در اربیل که بزرگترین سرکنسولگری آن کشور در جهان به شمار می‌آید، در مراسمی افتتاح می‌شود.

بر پایه گزارش‌ها ساختمان جدید سرکنسولگری توسط مایکل ریگاس، معاون وزیر امور خارجه آمریکا در امور مدیریت و منابع، افتتاح می‌شود.

سنگ بنای این ساختمان در ۶ جولای ۲۰۱۸ گذاشته شد و هزینه ساخت آن بیش از ۷۹۵ میلیون دلار اعلام شده است.

این ساختمان در زمینی به مساحت ۲۰۶ هزار متر مربع بنا شده است.

این سرکنسولگری به صورت یک مجتمع طراحی شده و شامل دفتر اصلی، محل سکونت کارکنان، محل اقامت نیروهای امنیتی و بازدیدکنندگان، فروشگاه و پارکینگ می‌شود. بخش وسیعی از آن نیز به فضای سبز اختصاص داده شده است.

این مجتمع مطابق با شرایط آب و هوایی و استانداردهای حفاظت از محیط زیست ساخته شده و در آن سیستم پیشرفته بازیافت آب تعبیه شده است و ۱۵ درصد از برق مورد نیاز خود را از طریق انرژی خورشیدی تامین می‌کند.

این مجتمع ظرفیت اسکان هزار نفر را دارد.

افتتاح سرکنسولگری جدید ایالات متحده آمریکا در اربیل، نشان‌دهنده اهمیت بسیار آن کشور به روابط با اقلیم کوردستان و عراق است.

ب.ن