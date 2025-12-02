باربارا لیف: بزرگترین موانع پیش روی تشکیل دولت جدید عراق دخالت خارجی و گروههای شبهنظامی هستند
اربیل (کوردستان٢٤) – دستیار سابق وزیر امور خارجه آمریکا، اعلام کرد که افتتاح بزرگترین سرکنسولگری کشورش در اربیل به طور واضح پایبندی واشنگتن به اقلیم کوردستان و تاریخ مشترکشان را نشان میدهد. او سیاست صلحآمیز رهبری کوردها را ستود و از بغداد خواست که به فعالیتهای گروههای شبهنظامی و دخالت خارجی پایان دهد. همچنین تاکید کرد که واشنگتن خواستار اتحاد کوردها برای تشکیل یک دولت مسئولیتپذیر در بغداد است.
روز سهشنبه ۲ دسامبر، باربارا لیف، دستیار سابق وزیر امور خارجه آمریکا در امور خاور نزدیک، در مصاحبه با کوردستان۲۴ درباره افتتاح بزرگترین سرکنسولگری آمریکا در جهان در اربیل، گفت: این نشاندهنده روابط قوی بین اقلیم کوردستان و آمریکا است. این یک طرح بزرگ است و آمریکا در هماهنگی با همه، روابطش را گسترش میدهد.
وی افزود: این به عنوان حمایت آمریکا از اقلیم کوردستان تلقی میشود که تاریخ مشترک دیرینه دارند و در کنار هم مراحل دشواری پشت سر گذاشته و جنگیدهاند. بنابراین افتتاح این سرکنسولگری تعهد آمریکا به روابطش با اقلیم کوردستان را نشان میدهد.
او گفت که شرایط خاورمیانه تغییرات بسیاری داشته است و تحولات جدید در منطقه رخ دادهاند. نگرانیهایی در کشور وجود دارند، رهبری و تصمیمات کوردها برای گفتوگوی مسالمتآمیز در منطقه، رضایت آمریکاییها را فراهم کرده و این باعث شده است که واشنگتن به کوردها اتکا کند، اما آمریکا میخواهد که کوردها در بین خود متحد باشند.
همچنین اعتقاد خود را به بهتر شدن روابط اقلیم کوردستان و واشنگتن نشان داد و گفت: چنانچه میبینید یک هیئت بلندپایه برای افتتاح سرکنسولگری جدید به اربیل آمدهاند و این بسیار خوب است. رهبران کورد نیز بارها بر پایبندی خود به روابطشان با آمریکا و ثبات کشورهای همسایه تاکید کردهاند.
باربارا لیف، گفت که واشنگتن خواستار آن است احزاب کورد ائتلاف تشکیل دهند تا در بغداد یک دولت مسئولیتپذیر و موثر تشکیل دهند.
او در ادامه گفت: به نظر من بزرگترین موانع پیش روی تشکیل دولت جدید عراق، دخالت خارجی و گروههای شبهنظامی غیرقانونی هستند. همچنین فساد بسیاری توسط گروههای شبهنظامی اشاعه پیدا کرده است، بنابراین آمریکا بر حل مسئله آن گروهها تاکید کرده، به طوریکه در دولت آینده مشارکت نداشته باشند.
دستیار سابق وزیر امور خارجه آمریکا، یادآور شد: در طول ماههای گذشته بارها به اقلیم کوردستان حمله شده و قربانی برجای گذاشته است، گروههای شبهنظامی چند بار مسئولیت را به عهده گرفته و بیشتر اوقات انکار کردهاند. این حملات قابل قبول نیستند و امنیت شهروندان و منافع اقلیم کوردستان را تهدید میکنند.
او گفت: لازم است که رهبران عراق شجاعانه تصمیمگیری کنند و به تکرار این حملات اجازه ندهند و گروههای شبهنظامی را خلع سلاح کنند.
ب.ن