دیندار زیباری: عملکرد فرستاده سازمان ملل به عراق موفقیت‌آمیز نبود

دیندار زیباری، هماهنگ کننده ماموریت‌های بین‌المللی دولت اقلیم کوردستان
اربیل (کوردستان٢٤) – هماهنگ کننده ماموریت‌های بین‌المللی دولت اقلیم کوردستان، گفت که خروج برنامه مساعدت سازمان ملل متحد برای عراق – یونامی از این کشور، به در خواست بلوک شیعه بوده و کوردها و اهل سنت با آن موافق نیستند.

روز سه‌شنبه ۲ دسامبر، دیندار زیباری، هماهنگ کننده ماموریت‌های بین‌المللی دولت اقلیم کوردستان در مصاحبه با کوردستان۲۴ گفت: فرستاده ویژه سازمان ملل به عراق در حالی به ماموریت خود پایان می‌دهد که در طول دوران کاری خود در عراق عملکرد موفقیت‌آمیزی نداشته و نتوانسته‌ است که وظایف خود را به انجام رساند.

او گفت: خروج یونامی از عراق به درخواست بلوک شیعه بوده و کوردها و اهل سنت با آن موافق نیستند.

زیباری افزود: نقش یونامی در اجرای بسیاری از مواد قانون اساسی از جمله ماده ۱۴۰ موفقیت‌آمیز نبوده و در ایجاد موسسات نظام‌مند عملکرد موفق نداشته است. با پایان سال میلادی جاری نظارت سیاسی یونامی بر عراق پایان خواهد یافت.

هماهنگ کننده ماموریت‌های بین‌المللی گفت کشورهای ابرقدرت و آمریکا تاکید دارند که نباید گروه‌های شبه‌نظامی در روند سیاسی عراق مشارکت داشته باشند. «اما این در حد سخن بوده و عملا اقدامی نشده است.»

