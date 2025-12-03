مسرور بارزانی از سفیر یونان در عراق استقبال کرد
اربیل (کوردستان٢٤) – امروز چهارشنبه ۳ دسامبر، مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان از جرجیس الهمانوس، سفیر یونان در عراق که ماموریت او در این کشور به پایان رسیده است، استقبال کرد.
در این دیدار که نیکولوس استرگیولاس، سرکنسول یونان در اقلیم کوردستان نیز حضور داشت، نخستوزیر ضمن اشاره به روابط تاریخی و دوستانه دوجانبه، از سفیر یونان به خاطر فعالیتهایش در راستای تقویت و پیشبرد روابط دوجانبه در زمینههای مختلف، قدردانی کرد.
سفیر یونان نیز پیشرفت و آبادانی در اقلیم کوردستان را ستود و به نخستوزیر به خاطر اجرای طرحهای توسعه و انجام اصلاحات در بخشهای مختلف تبریک گفت و از وی تقدیر کرد همچنین خواست کشورش را برای توسعه بیشتر روابط با اقلیم کوردستان ابراز داشت.
