داناگاز: به حمایت از تولید برق و تامین گاز برای شهروندان اقلیم کوردستان و عراق ادامه میدهیم
اربیل (کوردستان٢٤) – شرکت داناگاز میگوید که پس از حمله به میدان گازی کورمور، روند تولید به حالت عادی خود باز گشته است.
امروز چهارشنبه ۳ دسامبر، شرکت داناگاز در بیانیهای اعلام کرد که پس از حمله اخیر به میدان گازی کورمور، روند تولید در آن میدان گازی اقلیم کوردستان به حالت عادی بازگشته است.
در بیانیه آمده است که ازسرگیری تولید پس از در پیش گرفتن راهکارهای امنیتی شدید توسط دولت اقلیم کوردستان و دولت فدرال انجام شده است.
بیانیه تاکید کرده است که داناگاز و شرکایش، بر پایبندی خود به حفظ امنیت کارکنان و نهادهایشان تاکید دارند و به حمایت از تولید برق و تامین گاز مایع (LPG) برای شهروندان اقلیم کوردستان و عراق ادامه میدهند.
ساعت ۱۱:۳۰ دقیقه چهارشنبه شب گذشته، میدان گازی کورمور در چمچمال مورد حمله هوایی قرار گرفت و در اثر آن روند تولید و انتقال گاز به نیروگاههای برق متوقف شد که در نتیجه ۸۰ درصد خدمات برقرسانی در سراسر اقلیم کوردستان و برخی استانهای عراق متوقف شد.
ب.ن