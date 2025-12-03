استقبال پرزیدنت بارزانی از سفیر یونان در عراق

1 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – روز چهارشنبه ۳ دسامبر، پرزیدنت مسعود بارزانی در پیرمام از جورجیوس اله‌مانوس، سفیر یونان در عراق استقبال کرد.

بارگاه بارزانی در بیانیه‌ای اعلام کرد که در این دیدار نیکولوس استرگیولاس، سرکنسول یونان در اربیل نیز حضورداشته است و سفیر یونان که با پایان ماموریت‌اش برای وداع به دیدار پرزیدنت بارزانی رفته بود، ثبات و پیشرفت اقلیم کوردستان را ستوده و مبارزات و خستگی‌ناپذیری مردم کوردستان که سرمایه‌ای برای خیزش و پایداری شده است را مورد توجه قرار داده است.

در این دیدار بر تعمیق دوستی و توسعه روابط بین اقلیم کوردستان و یونان در زمینه‌های اقتصادی و کشاورزی و فرهنگی و آکادمی، تاکید شد.

ب.ن