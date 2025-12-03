کار در طرح گردشگری (آکری ویو) ادامه دارد
اربیل (کوردستان٢٤) – طرح گردشگری (آکری ویو) در حال احداث است و مدیر طرح میگوید که تاکنون ۲۰ درصد آن انجام شده است.
کار در طرح گردشگری (آکری ویو) ادامه دارد و این طرح بزرگترین طرح گردشگری در سراسر عراق و اقلیم کوردستان به شمار میآید.
طرح گردشگری (آکری ویو) در زمینی به مساحت ۴۴۶ دونم با هزینه ۱۵۰ میلیون دلار در مرکز شهر آکری اجرا خواهد شد.
حاتم هنارهای مدیر این طرح به کوردستان۲۴ گفت:«تاکنون ۲۰ درصد کارهای این طرح انجام شده است و انتظار میرود در مدت هفت سال و در چهار مرحله تکمیل شود.»
طرح گردشگری (آکری ویو) هتل، متل، غذاخوری، پارک خانوادگی، شهر بازی، تله کابین و باغ وحش را شامل میشود.
امین سلیم، مدیر گردشگری آکری، به کوردستان۲۴ گفت:«این طرح تمام نیازمندیهای بخش گردشگری را تامین میکند.»
انتظار میرود با تکمیل طرح حدود ۳۵۰۰ تا ۵۰۰۰ فرصت شغلی ایجاد شود. همچنین ظرفیت پذیرایی از دو هزار گردشگر در آن واحد را دارد و بر رونق اقتصادی منطقه تاثیر قابل توجهی خواهد داشت.
شهر آکری دارای طبیعتی زیبا و جذاب است و از آن به عنوان پایتخت نوروز یاد میشود، هر سال در عید نوروز مراسم بزرگی در آکری برگزار میشود.
طرح (آکری ویو) در چارچوب برنامه کابینه نهم دولت اقلیم کوردستان برای توسعه بخش گردشگری اجرا خواهد شد.
ب.ن