ریبر احمد در رابطه با حمله به میدان گازی کورمور وارد بغداد شد

2 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – وزیر امور خارجه اقلیم کوردستان در بغداد در رابطه با حمله به میدان گازی کورمور با نخست‌وزیر، وزیر کشور و رئیس سازمان اطلاعات عراق، دیدار ‌می‌کند.

امروز چهارشنبه ۳ دسامبر، ریبر احمد، وزیر امور داخلی اقلیم کوردستان در چارچوب تحقیق در خصوص حمله به میدان گازی کورمور، وارد بغداد شد و قرار است با محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر و عبدالامیر شمری، وزیر کشور و حمید الشطری، رئیس سازمان اطلاعات عراق، دیدار کند.

برای تحقیق در مورد حمله، به دستور السودانی یک کمیته تحقیق با عضویت وزیر امور داخلی اقلیم کوردستان، وزیر کشور و رئیس سازمان اطلاعات عراق تشکیل شد.

روز جمعه گذشته کمیته تحقیق از میدان گازی کورمور بازدید کرد و قرار بود در مدت ۷۲ ساعت گزارش خود را به نخست‌وزیر عراق ارایه کنند.

ساعت ۱۱:۳۰ دقیقه چهارشنبه شب گذشته، میدان گازی کورمور در چمچمال مورد حمله هوایی قرار گرفت و در اثر آن روند تولید و انتقال گاز به نیروگاه‌های برق متوقف شد که در نتیجه ۸۰ درصد خدمات برق‌رسانی در سراسر اقلیم کوردستان و برخی استان‌های عراق متوقف شد.

ب.ن