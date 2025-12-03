تلاش قاچاقچیان برای انتقال ۱۸ کیلوگرم مواد مخدر از طریق بالن در مرزهای غربی استان انبار ناکام ماند

2 ساعت پیش

فرماندهی نیروهای مرزبانی در غرب استان انبار روز چهارشنبه اعلام کرد که یک عملیات قاچاق گسترده‌ی مواد مخدر را خنثی کرده است.

قاچاقچیان ۱۸ کیلوگرم مواد مخدر را در یک بالن جاسازی کرده بودند و قصد داشتند آن را از طریق هوایی به نوار مرزی غرب این استان منتقل کنند.

روش‌های جدید قاچاق و موقعیت انبار

در اطلاعیه‌ی فرماندهی مرزبانی آمده است که قاچاقچیان قصد انتقال ۹۸ کیسه‌ی حاوی هزار قرص مواد مخدر در هر کیسه را داشتند. نیروهای مرزبانی تمامی مواد و تجهیزات را توقیف و اقدامات قانونی لازم را اتخاذ کرده‌اند. استفاده از بالن‌های هوایی به عنوان یک روش «غیرمتعارف»، «بی‌سابقه» و «خلاقانه» برای قاچاق مواد مخدر در عراق رو به افزایش است و نیروهای امنیتی نظارت‌های خود را برای مقابله با این پدیده تشدید کرده‌اند. استان انبار، به دلیل هم‌مرز بودن با سوریه، اردن و عربستان سعودی، به یک «مرکز» و «گذرگاه مهم» برای قاچاق مواد مخدر در منطقه تبدیل شده است. این وضعیت به دلیل بی‌ثباتی در مناطق مرزی و دشواری نظارت بر مرزهای بیابانی گسترده‌ی عراق تشدید شده است.

تشدید مبارزه با مواد مخدر و همکاری‌های منطقه‌ای

دولت عراق تلاش‌های خود را برای مبارزه با تجارت مواد مخدر افزایش داده و طی سه سال گذشته بیش از ۱۲۰۰ شبکه‌ی محلی و بین‌المللی قاچاق مواد مخدر را منهدم کرده و بیش از ۱۴ تن مواد مخدر را کشف و ضبط کرده است. همچنین، احکام قضایی متعددی از جمله حبس ابد و اعدام برای قاچاقچیان صادر شده است. عراق همکاری‌های خود را با کشورهای همسایه مانند سوریه، کویت، لبنان و عربستان سعودی برای مقابله با قاچاق فرامرزی افزایش داده است و حتی عملیات‌های مشترکی را در داخل خاک سوریه انجام داده است. با وجود این تلاش‌ها، عراق همچنان به عنوان یک مسیر اصلی برای انتقال و به طور فزاینده‌ای به عنوان یک بازار مصرف برای مواد مخدر در منطقه در نظر گرفته می‌شود.