رئیس اتحادیهی علمای دینی به صدرالدین قبانجی پاسخ داد
انتقاد رئیس اتحادیهی علمای دینی از اظهارات قبانجی دربارهی کوردستان و دعوت به بازدید از واقعیتها
رئیس اتحادیهی علمای دینی کوردستان به اظهارات صدرالدین قبانجی، امام جمعه و خطیب نجف، پاسخ داد و گفت که به اشتباهات او دربارهی کوردستان در خطبهی جمعه میپردازد.
پس از آنکه صدرالدین قبانجی در ویدیویی و در خطبهی جمعهی گذشتهی نجف، سخنانی دربارهی کوردستان مطرح کرد و اطلاعات نادرست و اغراقآمیزی منتشر نمود، دکتر عبدالله ویسی، رئیس اتحادیهی علمای دینی، در صفحهی شخصی خود به قبانجی پاسخ داد. دکتر ویسی در این پاسخ تاکید کرد که یک عالم دینی باید اهل مصلحت و نیکوکاری باشد و حقیقت را برای مردم بیان کند، نه اینکه با سخنان کینهتوزانه و نادرست، افکار و ذهن شنوندگان را پریشان سازد.
رئیس اتحادیهی علمای دینی تصریح کرد: «لازم دانستم به صدرالدین قبانجی، امام جمعه و خطیب نجف که در خطبهای اطلاعات نادرست و خلاف واقع دربارهی کوردستان بیان کرده، پاسخ دهم.» او افزود که آنچه قبانجی در خطبهاش دربارهی کوردستان نقل میکند، از واقعیت دور و بیاساس است و مشخص نیست که این سخنان نادرست را از روی عمد و کینه بیان کرده است یا اطلاعات اشتباهی به او رسیده است.
دکتر عبدالله ویسی در پایان اظهار داشت که اگر قبانجی مایل است تصویر واقعی کوردستان را ببیند، او را دعوت میکند تا شخصاً از ثبات و پیشرفت کوردستان بازدید کند و گوش و چشم خود را باز کند.