آرامش در اربیل و نقش رسانه‌ای اتحادیه‌ی میهنی و عوامل خارجی در ناآرامی‌ها

4 ساعت پیش

امید خوشناو، استاندار اربیل و رئیس کمیته‌ی امنیتی استان، به کوردستان۲۴ اعلام کرد که وضعیت امنیتی شهر اربیل، به ویژه روستای لاجان و شهرستان خبات، کاملاً آرام و تحت کنترل نیروهای امنیتی است.

او تاکید کرد که آنچه اتفاق افتاد، یک توطئه‌ی از پیش طراحی شده برای برهم زدن ثبات اربیل بود.

حاکمیت قانون و بازداشت‌ها

استاندار اربیل گفت که تعدادی از افرادی که در ناآرامی‌ها دست داشتند، با دستور قاضی دستگیر شده‌اند. او همچنین گفت که پنج نفر از اهالی روستای لاجان پس از گفتگو با شخصیت‌های منطقه، خود را تسلیم قانون کرده‌اند. خوشناو هرگونه تلقی از دولت اربیل به عنوان یک حکومت پلیسی را رد کرد و تاکید نمود که تمام اقدامات در چارچوب قانون انجام شده است.

انتقاد از رسانه‌ی اتحادیه‌ی میهنی و دست‌های خارجی

امید خوشناو به شدت از رویکرد رسانه‌ای اتحادیه‌ی میهنی کوردستان انتقاد کرد و آنها را عامل تحریک و بخشی از آشوب‌ها دانست. او اظهار داشت: «متأسفانه رسانه‌های رسمی اتحادیه‌ی میهنی نقش بسیار منفی ایفا کرده و مانند یک نیروی خصمانه عمل کرده‌اند.» وی همچنین اشاره کرد که مسئول اول اتحادیه‌ی میهنی در شهرستان خبات در این ناآرامی‌ها مشارکت داشته و اسناد و مدارک ویدیویی در این زمینه در اختیار دارند. خوشناو افزود: «این آشوب‌ها با حمایت شبه‌نظامیان عراق و دست‌های خارجی برای برهم زدن امنیت اقلیم در زمانی حساس که مشغول تشکیل دولت هستیم، انجام شده است، اما موفق نبوده‌اند.»

رویدادهای روستای لاجان و پالایشگاه‌ها

در خصوص رویدادهای روستای لاجان، استاندار اربیل توضیح داد که پالایشگاهی که به آتش کشیده شد، یک سرمایه‌ی ملی بود و حدود ۷۰ نفر از اهالی روستا در آن کار می‌کردند. او اشاره کرد که در نتیجه‌ی حملات، یک راننده‌ی بی‌گناه شهید شده و خساراتی به پیشمرگه و نیروهای امنیتی وارد شده است. امید خوشناو شایعات مبنی بر عدم ارائه‌ی خدمات توسط دولت به این روستا را رد کرد و لیستی از پروژه‌های آب‌رسانی، مدرسه و مراکز بهداشتی انجام شده برای این روستا را ارائه داد.

آمادگی برای تحقیقات بین‌المللی

در پاسخ به اتهاماتی که درباره‌ی شیوه‌ی تحقیقات و دادگاه‌ها مطرح می‌شود، امید خوشناو اعلام کرد: «درهای ما به روی هیئت‌های دیپلماتیک، سازمان ملل متحد و سازمان‌های حقوق بشر باز است تا بیایند و تحقیق کنند و مطمئن شوند که تمامی اقدامات قانونی بوده‌اند.» استاندار اربیل به مردم اربیل اطمینان داد که به هیچ فرد یا طرفی اجازه نخواهند داد که با امنیت شهر بازی کند و گفت: «این توطئه برای پوشاندن شکست‌های سیاسی یک طرف و برهم زدن وضعیت اقلیم در این زمان حساس که مشغول تشکیل دولت هستیم، طراحی شده بود، اما آنها موفق نشدند.»