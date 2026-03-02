تماس تلفنی مظلوم عبدی با پرزیدنت مسعود بارزانی و مسرور بارزانی

1 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – مرکز رسانه‌ای نیروهای سوریه دموکراتیک (ه.س.د)، امروز دوشنبه ۲ مارس، در شبکه اجتماعی ایکس بیانیه‌ای منتشر کرد و در آن اعلام کرد که مظلوم عبدی، فرمانده این نیروها به طور جداگانه با پرزیدنت مسعود بارزانی و مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، تماس‌ تلفنی برقرار کرد و در این گفت‌وگوها اوضاع کنونی منطقه و موضوع حفاظت از حقوق مردم کورد بررسی شد.

بر پایه بیانیه، در این گفت‌وگوها بر حمایت و هماهنگی در رویارویی با چالش‌های امنیتی و سیاسی که منطقه را فرا گرفته‌اند تأکید شده است.

بیانیه می‌افزاید که در این گفت‌وگوها آخرین تحولات منطقه‌ای مورد بررسی قرار گرفته و بر ضرورت اتحاد مواضع در راستای حفاظت از دستاوردهای میهنی تأکید شده است.

در بیانیه آمده است که حفاظت از حقوق مردم کورد و تلاش برای برقراری ثبات نیز از دیگر موضوع‌های مورد گفت‌وگو بوده است، به طوریکه تلاش‌ها در راستای برقراری صلح در منطقه و جلوگیری از هر خطری انجام شود که به منافع عالی مردم کورد آسیب می‌رساند.

