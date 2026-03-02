1 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – وزیر خارجه چین در مکالمه تلفنی با وزیر خارجه ایران، حمایت کشورش را در دفاع از حاکمیت ایران اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری فرانس‌پرس، امروز دوشنبه ۲ مارس، وانگ یی، وزیر خارجه چین در مکالمه تلفنی با عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، بر حمایت پکن از تهران تأکید کرده است.

بر پایه گزارش، وانگ یی، اظهار داشت: «چین از ایران در دفاع از خود در برابر حملات مشترک آمریکا و اسرائیل حمایت می‌کند.»

این در حالی است که تنش در خاورمیانه تشدید شده و خطر گسترش جنگ وجود دارد.

تلویزیون رسمی دولت چین نیز اعلام کرد که وانگ یی در گفت‌وگو با عراقچی بر حمایت پکن از تهران «در دفاع از حاکمیت، امنیت و تمامیت ارضی و کرامت ملی و حفاظت از حقوق و منافع مشروع» تأکید کرده است.

وزیر خارجه چین از آمریکا و اسرائیل خواسته است که فوراً حملات خود به ایران را متوقف کنند تا تنش به سایر مناطق خاورمیانه گسترش پیدا نکند.

ب.ن