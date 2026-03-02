20 دقیقه پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – اداره سازمان‌های غیردولتی با انتشار بیانیه‌ای از سازمان‌های داخلی و بین‌المللی خواست که در برابر حملات پهپادی و موشکی ایران به اقلیم کوردستان سکوت نکنند.

اداره سازمان‌های غیردولتی، امروز دوشنبه ۲ مارس در بیانیه‌ای که نسخه‌ای از آن به کوردستان۲۴ ارسال شده است، اعلام کرد: «این روزها علیه شهر اربیل، پایتخت اقلیم کوردستان و برخی مناطق دیگر در اقلیم ما، حملات پهپادی انجام شده و موجب ترس و نگرانی در بین شهروندان بی‌گناه و برهم زدن آرامش عمومی شده است.»

بیانیه می‌افزاید: «این اقدامات خشونت‌آمیز نقض آشکار حاکمیت و قوانین بین‌المللی و تهدید علیه امنیت منطقه‌ای است. ما به عنوان اداره سازمان‌های غیردولتی در اقلیم کوردستان از شما می‌خواهیم که این حملات را محکوم کنید و با صدور بیانیه و اتخاذ موضع رسمی علیه این حملات، از اقلیم کوردستان حمایت کنید.»

بیانیه تأکید کرده است: «بی‌شک سازمان‌های داخلی و بین‌المللی در ایجاد روابط بین کشورها و حل مسائل عمومی جهانی و حفظ صلح و امنیت و حفظ حقوق بشر، نقش دارند.»

پس از حملات هوایی اسرائیل و آمریکا به ایران، آن کشور در واکنش به حملات، به بهانه وجود پایگاه‌های نظامی آمریکا، به مناطقی از اقلیم کوردستان حمله کرده است.

ب.ن