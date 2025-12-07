جنبش حماس شرط تحویل سلاح‌ها را اعلام کرد

3 ساعت پیش

خلیل الحیه، مقام ارشد و رئیس هیئت مذاکره‌کننده‌ی جنبش حماس در غزه، اعلام کرده است که این جنبش آماده است سلاح‌های خود را به دولتی بسپارد که در آینده اداره‌ی نوار غزه را برعهده خواهد گرفت، اما این اقدام مشروط به پایان یافتن اشغالگری اسرائیل و تجاوزات آن است.

الحیه در یک بیانیه‌ی مطبوعاتی توضیح داد که "سلاح‌های ما با وجود اشغالگری و تجاوز مرتبط است، بنابراین در صورت پایان یافتن اشغالگری، این سلاح‌ها به دولت منتقل خواهد شد." وی افزود که "مسئله‌ی سلاح همچنان با طرف‌ها و میانجی‌گران در دست گفت‌وگو است و توافق هنوز در مراحل ابتدایی قرار دارد."

این مقام حماس همچنین اعلام کرد که "ما پذیرای نیروهای سازمان ملل متحد به عنوان نیروی جداسازی برای نظارت بر مرزها و اطمینان از رعایت آتش‌بس در غزه خواهیم بود." اما او به صراحت نشان داد که جنبش متبوعش با استقرار نیروی بین‌المللی در نوار غزه که مأموریت آن خلع سلاح حماس باشد، مخالف است.

دفتر الحیه در پاسخ به سؤال خبرگزاری "فرانس پرس" روشن ساخت که منظور از "دولت"، تأسیس "یک دولت فلسطینی مستقل و دارای حاکمیت در آینده" است.

در همین حال، اسرائیل همواره بر خلع سلاح کامل حماس به عنوان شرط اصلی هرگونه توافق آتش‌بس دائمی و نقش نداشتن این جنبش در آینده‌ی غزه تأکید کرده است. نخست‌وزیر اسرائیل، بنیامین نتانیاهو، بارها اعلام کرده است که حماس باید سلاح‌های خود را بر زمین بگذارد و غزه غیرنظامی شود تا توافق آتش‌بس دائمی حاصل شود.