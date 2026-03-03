چین خواهان آزادی آمدورفت کشتی‌ها در تنگه‌ی هرمز است

1 ساعت پیش

دولت چین با هدف محافظت از جریان پایدار انرژی و امنیت کشتی‌های تانکر، فشارهای دیپلماتیک بر تهران را برای باز نگه‌داشتن تنگه‌ی هرمز و توقف حملات منطقه‌ای آغاز کرده است.

طبق گزارش خبرگزاری «بلومبرگ»، پکن به عنوان بزرگ‌ترین خریدار انرژی در حوزه‌ی خلیج فارس، از مقامات ایران درخواست کرده است که امنیت تنگه‌ی هرمز را تضمین کنند. چین خواهان جلوگیری از هرگونه حمله‌ای است که نفت‌کش‌ها و شناورهای حامل گاز طبیعی مایع (LNG) را هدف قرار می‌دهد.

این موضع‌گیری صریح پکن پس از آن اتخاذ شد که تشدید حملات در منطقه، منجر به اختلال در تردد کشتی‌های تجاری و توقف کوتاه‌مدت تولید LNG در قطر شد. از آنجا که اقتصاد و بخش انرژی چین به‌طور گسترده‌ای به واردات از کشورهای خلیج فارس، به‌ویژه گاز قطر وابسته است، هرگونه تهدید علیه این آبراهه‌ی راهبردی، آسیب‌های جبران‌ناپذیری به امنیت اقتصادی پکن وارد می‌کند.

در همین راستا، مقامات چینی از تهران خواسته‌اند تا از هدف قرار گرفتن مسیرهای کلیدی انتقال انرژی به بازارهای جهانی و به‌ویژه بازار چین، جلوگیری به عمل آورد.