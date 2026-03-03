دستور آمریکا برای خروج کارکنان غیرضروری از عراق، بحرین و اردن
آمریکا برخی از کارمندان خود را از خاورمیانه خارج میکند
وزارت امور خارجهی آمریکا به دلیل گسترش تنشها در خاورمیانه، به کارکنان غیرضروری و خانوادههای آنان در کشورهای عراق، بحرین و اردن دستور داد خاک این کشورها را ترک کنند.
وزارت امور خارجهی آمریکا روز سهشنبه، ۳ مارس ۲۰۲۶ (۱۳ اسفند ۱۴۰۴)، در حساب کاربری خود در پلتفرم «ایکس» اعلام کرد که دستورالعملهای سفر به بحرین و اردن را بهروزرسانی کرده است. این اقدام با هدف تسهیل خروج کارکنان غیرراهبردی دولت آمریکا و خانوادههای آنان صورت گرفته است.
این تصمیم یک روز پس از صدور فرمانی مشابه برای کارکنان دیپلماتیک در عراق اتخاذ شد. وزارت امور خارجهی آمریکا در راهنمای جدید سفر به عراق، بر لزوم خروج فوری کارکنان غیرضروری تأکید کرده و علت این اقدام را ملاحظات امنیتی و افزایش مخاطرات در منطقه عنوان کرده است.
این جابهجاییهای دیپلماتیک در حالی صورت میگیرد که تنشهای نظامی در خاورمیانه وارد فاز جدیدی شده و نگرانیها از گسترش دامنهی جنگ افزایش یافته است.