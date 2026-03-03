مایک جانسون: اسرائیل برای حمله به ایران مصمم بود
تردید دموکراتها در مشارکت واشینگتن در جنگ اسرائیل با ایران
رئیس مجلس نمایندگان آمریکا حملات مشترک علیه ایران را اقدامی تدافعی خواند، اما رئیس کمیتهی اطلاعات سنا با ابراز تردید در مورد وجود تهدید مستقیم علیه آمریکا، نسبت به این مداخله هشدار داد.
مایک جانسون، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا از حزب جمهوریخواه، حملات اخیر ایالات متحده و اسرائیل به خاک ایران را یک گام تدافعی توصیف کرد. وی اظهار داشت که اسرائیل پیش از این تصمیم قطعی خود را برای پاسخ نظامی اتخاذ کرده بود و این اقدام را چه با حمایت آمریکا و چه بدون آن، به مرحلهی اجرا در میآورد.
جانسون پس از نشست محرمانه با مقامات اطلاعاتی، در جمع خبرنگاران اعلام کرد: «اسرائیل توانمندیهای ایران را یک تهدید وجودی (Existential) قلمداد میکرد؛ از این رو آماده بود بدون در نظر گرفتن سطح مشارکت آمریکا، عملیات خود را به انجام برساند.» وی تأکید کرد که موضع قاطع تلآویو بر تصمیمات واشینگتن تأثیرگذار بوده و دولت آمریکا پیش از اعلام حمایت، ارزیابیهای دقیقی را دربارهی خطرات احتمالی علیه نیروها و منافع خود در منطقه انجام داده است.
در مقابل، مارک وارنر، رئیس کمیتهی اطلاعات مجلس سنا از حزب دموکرات، توجیهات ارائهشده برای مشارکت آمریکا در این حمله را زیر سؤال برد. وارنر با اشاره به دادههای اطلاعاتی تصریح کرد که هیچ تهدید مستقیمی از سوی ایران علیه ایالات متحده در جریان نبوده است.
رئیس کمیتهی اطلاعات سنا نسبت به گره زدن امنیت ملی آمریکا به امنیت اسرائیل هشدار داد و گفت: «این خطر صرفاً متوجه اسرائیل بود. اگر ما تهدید علیه اسرائیل را به منزلهی تهدید مستقیم علیه آمریکا تلقی کنیم، وارد مرحلهای مبهم و خطرناک خواهیم شد.» وارنر همچنین فاش کرد که طرحها و اهداف این عملیات پیش از اجرا، چهار الی پنج بار تغییر کرده است که این موضوع نشاندهندهی وجود تردید یا بیثباتی در تعیین مفاهیم راهبردی این حمله است.