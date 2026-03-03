حمله‌ی پهپادی به کمپ کویە یک نفر مجروح شد

1 ساعت پیش

فرماندار کویه اعلام کرد در پی حمله‌ی سه فروند پهپاد به کمپ آزادی در حومه‌ی شهر کویە(کویسنجق) یک نفر به‌صورت سطحی زخمی شده و خسارات مالی به ساختمان‌های این کمپ وارد شده است.

طارق حیدری، فرماندار شهرستان کویه، روز سه‌شنبه، ۳ مارس ۲۰۲۶ (۱۳ اسفند ۱۴۰۴)، جزئیات حمله‌ی پهپادی به کمپ آزادی را تشریح کرد. وی در گفت‌وگویی اختصاصی با خبرنگار «کوردستان ۲۴» اعلام کرد که این حمله توسط سه پهپاد انجام شده که یکی از آن‌ها در نزدیکی بیمارستان کمپ سقوط کرده است.

طارق حیدری تأکید کرد که خوشبختانه این حادثه تنها یک مجروح سطحی بر جای گذاشته است. وی دلیل پایین بودن آمار تلفات جانی را تخلیه‌ی پیش‌دستانه‌ی بخش‌هایی از کمپ پیش از وقوع حمله عنوان کرد که مانع از وقوع یک فاجعه‌ی انسانی شده است.

در کمپ آزادی واقع در حومه‌ی کویه، خانواده‌های آواره‌ی شرق کوردستان سکونت دارند.