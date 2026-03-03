حملات موشکی ایران به ریاض و کویت و انهدام زیرساختهای سپاه پاسداران توسط آمریکا
سنتکام و اسرائیل از انهدام پایگاههای راهبردی تهران سخن میگویند
در پی تشدید درگیریها، سفارت ایالات متحده در ریاض هدف حملهی پهپادی قرار گرفت و کویت از شلیک صدها موشک و پهپاد ایرانی خبر داد؛ همزمان سنتکام و اسرائیل از انهدام پایگاههای راهبردی تهران سخن میگویند.
در پی تحولات شتابان ۲۴ ساعت گذشته در خاورمیانه، گزارشها از وقوع درگیریهای گسترده و حملات موشکی و پهپادی بیسابقه حکایت دارد. این وضعیت که به دنبال عملیاتهای نظامی اسرائیل و ایالات متحده علیه اهدافی در داخل خاک ایران شکل گرفته، منطقه را در وضعیت هشدار کامل قرار داده است.
هدف قرار گرفتن محلهی دیپلماتیک ریاض و سفارت آمریکا
امروز سهشنبه ۳ مارس ۲۰۲۶ (۱۲ اسفند ۱۴۰۴)، صدای چندین انفجار مهیب محلهی دیپلماتیک در ریاض، پایتخت عربستان سعودی را لرزاند. بر اساس گزارشهای دریافتی، سامانههای پدافند هوایی عربستان موفق به رهگیری و انهدام دو فروند پهپاد شدند که سفارت ایالات متحده را هدف قرار داده بودند. شاهدان عینی از برخاستن دود غلیظ از نزدیکی ساختمان سفارت خبر دادهاند. وزارت دفاع عربستان با تأیید این خبر، اعلام کرد که این حملات در چارچوب اقدامات تلافیجویانهی ایران در واکنش به کشته شدن رهبر این کشور صورت گرفته است.
آمار سنگین حملات موشکی ایران به کویت
همزمان، وزارت دفاع کویت آمار تکاندهندهای از حجم حملات به خاک این کشور منتشر کرد. طبق بیانیهی رسمی این وزارتخانه، از ابتدای آغاز تنشها تاکنون، ۱۷۸ موشک بالستیک و ۳۸۴ پهپاد ایرانی به سمت کویت شلیک شده است. در جریان این عملیاتها، ۲۷ تن از نیروهای ارتش کویت مجروح شدهاند که وضعیت دو تن از آنان وخیم گزارش شده است. ارتش کویت تأکید کرده که در بالاترین سطح آمادگی رزمی برای حفاظت از حاکمیت ملی و امنیت شهروندان قرار دارد.
عملیات سنتکام علیه زیرساختهای سپاه پاسداران
در پاسخ به این تحرکات، فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) اعلام کرد که در یک عملیات گسترده، چندین پایگاه راهبردی متعلق به سپاه پاسداران ایران را هدف قرار داده است. در این حملات، مراکز فرماندهی و کنترل، سامانههای پدافند هوایی، سکوهای پرتاب موشک و پهپاد و همچنین چند فرودگاه نظامی به طور کامل منهدم شدند. سنتکام هدف از این اقدامات را بازدارندگی در برابر تهدیدات ایران و تأمین امنیت منطقه عنوان کرده است.
نتانیاهو: حملات برای توقف برنامهی هستهای حتمی بود
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، در گفتوگو با شبکهی فاکسنیوز، حملات نظامی علیه ایران را اقدامی پیشگیرانه و ضروری توصیف کرد. وی اظهار داشت که ایران در حال ساخت پناهگاههای زیرزمینی مستحکمی برای تأسیسات هستهای و موشکی خود بود که در صورت تکمیل در ماههای آینده، انهدام آنها غیرممکن میشد. نتانیاهو با بیان اینکه تهران از «جنگ ۱۲ روزه» درس نگرفته است، تأکید کرد که اسرائیل به دنبال جنگ طولانی نیست، اما اجازه نخواهد داد زمان به سود برنامهی هستهای تاران سپری شود. وی همچنین خاطرنشان کرد که موضوع تغییر ساختار سیاسی در ایران به ارادهی مردم این کشور بستگی دارد.
واکنش تند ترامپ به توافق هستهای پیشین
در همین حال، دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، با انتشار پیامی در شبکهی اجتماعی «تروث»، بار دیگر از توافق هستهای (برجام) به شدت انتقاد کرد. وی این توافق را «خطرناکترین معاملهی تاریخ آمریکا» خواند و مدعی شد که اگر او از این توافق خارج نمیشد، ایران سه سال پیش به بمب اتمی دست مییافت. ترامپ با سرزنش باراک اوباما و جو بایدن، سیاستهای آنان را عامل به خطر افتادن امنیت ملی آمریکا دانست و تأکید کرد که تصمیمات او جهان را از یک فاجعهی اتمی نجات داده است.
این تحولات در حالی رخ میدهد که رقابتهای انتخاباتی در ایالات متحده به اوج خود رسیده و موضوع ایران و برنامهی هستهای آن به اصلیترین محور بحثهای سیاست خارجی تبدیل شده است. اکنون منطقه در انتظار واکنشهای بعدی و پیامدهای احتمالی این رویارویی مستقیم است.