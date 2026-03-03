عراقچی: لابیهای حامی اسرائیل مسئول ریخته شدن خون سربازان آمریکایی هستند
وزیر خارجهی ایران میگوید ورود آمریکا به جنگ را فاقد توجیه است
وزیر امور خارجهی ایران با انتقاد تند از سیاستهای واشنگتن، ورود آمریکا به جنگ را فاقد توجیه و تنها در راستای منافع تلآویو دانست و تهدیدات انتسابی به تهران را «افسانه» قلمداد کرد.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجهی ایران، روز سهشنبه ۳ مارس ۲۰۲۶ (۱۲ اسفند ۱۴۰۴)، در پیامی در شبکهی اجتماعی «ایکس» به تندی از رویکردهای دولت آمریکا انتقاد کرد. وی با استناد به اظهارات مارکو روبیو، وزیر امور خارجهی ایالات متحده، تأکید کرد که واشینگتن وارد جنگی «داوطلبانه» شده است که تنها بر اساس خواست و منافع تلآویو برافروخته شده است.
عراقچی در پیام خود خاطرنشان کرد که اکنون جهانیان میدانند تداوم دخالتهای نظامی آمریکا تنها برای راضی نگاه داشتن اسرائیل است. وی تصریح کرد که هیچ خطر واقعی از سوی ایران وجود نداشته و آنچه تحت عنوان «تهدید ایرانی» مطرح میشود، صرفاً روایتی ساخته و پرداختهی مخالفان برای ایجاد توجیه جهت انجام حملات است.
وزیر امور خارجهی ایران در ادامهی سخنانش، مسئولیت کشته شدن سربازان آمریکایی و شهروندان ایرانی را متوجه گروههایی دانست که از آنها با عنوان «اولاسرائیلیها» (Israel Firsters) یاد کرد. به باور وی، لابیهای حامی اسرائیل در داخل آمریکا با جهتدهی به تصمیمات سیاسی، منافع تلآویو را بر امنیت ملی آمریکا و جان شهروندان این کشور مقدم شمردهاند که نتیجهی آن، درگیر شدن واشینگتن در مناقشاتی خونین و بیثمر بوده است.
عراقچی در پایان از مردم آمریکا خواست تا کشورشان را از نفوذ این جریانها رها سازند و تأکید کرد که ملت آمریکا شایستهی وضعیتی بهتر از شرایط کنونی هستند.