۲۵ کشته در پی آتشسوزی مهیب در کلوپ شبانهی هند
انفجار کپسول گاز در گوا فاجعه آفرید؛ دستور تحقیق و پیگرد قانونی صادر شد.
در پی آتشسوزی مهیب در یک کلوپ شبانه در ایالت گوا در جنوب غربی هند، دستکم ۲۵ نفر جان خود را از دست دادند. این حادثه در اوایل روز یکشنبه، ۱۷ آذر ۱۴۰۴ (۷ دسامبر ۲۰۲۵)، در کلوپ "برچ بای رومئو لین" در منطقه آرپورا در شمال گوا رخ داد.
به گفتهی پلیس، ۲۵ نفر در این آتشسوزی جان باختند که شامل چهار گردشگر و چهارده نفر از کارکنان کلوپ بودند. گزارشهای اولیه حاکی از آن است که سه نفر از قربانیان بر اثر سوختگی و مابقی به دلیل خفگی جان خود را از دست دادند. شش نفر نیز در این حادثه مجروح شدند که وضعیت آنها پایدار گزارش شده است.
تحقیقات اولیه نشان میدهد که آتشسوزی در پی انفجار یک کپسول گاز در قسمت آشپزخانهی طبقهی همکف آغاز شده است. آلوک کومار، مدیرکل پلیس گوا، اعلام کرد که بیشتر قربانیان از کارکنان کلوپ شبانه بودند و تیمهای امداد بیشتر اجساد را از آشپزخانه و دو جسد را از راهپلهی منتهی به طبقهی بالا پیدا کردند.
پرامود ساوانت، سروزیر ایالت گوا، با ابراز تأسف از این فاجعه، دستور تحقیقات قضایی را صادر کرد و متعهد شد که با عاملان و مقصران این حادثه به شدیدترین وجه ممکن برخورد قانونی شود. وی همچنین اشاره کرد که این کلوپ مقررات ایمنی آتشنشانی را نقض کرده و فاقد تهویهی مناسب و خروجیهای اضطراری کافی بوده است. در همین راستا، مدیر کلوپ بازداشت شده و حکم بازداشت برای صاحبان آن نیز صادر شده است.
نارندرا مودی، نخستوزیر هند، نیز ضمن ابراز تسلیت به خانوادههای داغدار، از کمک نقدی ۲۰۰ هزار روپیهای (۲۲۰۰ دلاری) به بازماندگان و ۵۰ هزار روپیهای (۵۵۰ دلاری) به مجروحان از محل صندوق امداد ملی نخستوزیر خبر داد.
ایالت گوا، که پیش از این توسط پرتغالیها اشغال شده بود، در سواحل دریای عرب قرار دارد و هر ساله میلیونها گردشگر را به دلیل کلوپهای شبانه، سواحل شنی و آبوهوای آرام خود جذب میکند.