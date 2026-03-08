جنگ میان آمریکا، اسرائیل و ایران در میان تهدیدهای متقابل ادامه دارد
آمریکا و اسرائیل از احمتال عملیات زمینی در ایران خبر میدهند
جنگ میان ایالات متحده، اسرائیل و ایران در حالی وارد هشتمین روز خود شده است که واشنگن از پیروزی قریبالوقوع و تهران از آمادگی برای نبردی فرسایشی و راهبردی سخن میگویند.
در هشتمین روز از درگیریهای گسترده میان محور آمریکا-اسرائیل و جمهوری اسلامی ایران، جبهههای نبرد از خلیج فارس تا لبنان و اقلیم کوردستان شاهد تحولات بیسابقهای بوده است. این نبرد که پس از حملهی هوایی ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ (۹ اسفند ۱۴۰۴) آغاز شد، اکنون با گزارشهای ضد و نقیض از تلفات و نقشههای آیندهی دو طرف همراه است.
وضعیت میدانی و مواضع پنتاگون
دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، در جریان سفری به فلوریدا اعلام کرد که سلسلهمراتب فرماندهی در ایران بهطور کامل فروپاشیده است. او تأکید کرد که سطوح اول و دوم رهبری از میان رفتهاند و اکنون افراد ناشناخته در سطوح پایینتر هدایت امور را بر عهده دارند. ترامپ با اشاره به نابودی کامل نیروی دریایی ایران مدعی شد که کشتیهای ایرانی اکنون در قعر دریا هستند و واشنگن تنها با «تسلیم بیقمار و شرط» راضی خواهد شد.
در همین حال، ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) ادعاهای مقامات ایرانی مبنی بر به اسارت گرفتن سربازان آمریکایی را بهشدت رد کرد. تیم هوکینز، سخنگوی سنتکام، این سخنان را «جنگ روانی» نامید و تأکید کرد که ایران به جای اهداف نظامی، مراکز غیرنظامی و فرودگاهها را هدف قرار میدهد.
واکنش تهران و تهدید کشورهای همسایه
در جبههی مقابل، رضا طلایی نیک، سخنگوی وزارت دفاع ایران، ضمن اعلام آمادگی برای یک «جنگ طولانیمدت»، گفت تاکنون بیش از ۲۲۰ سرباز آمریکایی در منطقه کشته شدهاند. وی با اشاره به ذخایر راهبردی تسلیحات، تأکید کرد که ایران تنها از بخش کوچکی از توان خود استفاده کرده است. سخنگوی وزارت دفاع همچنین به کشورهای همسایه هشدار داد که اگر خاک آنها برای حمله به ایران استفاده شود، آن پایگاهها اهداف مشروع تلقی خواهند شد.
در همین راستا، قرارگاه خاتمالانبیا هشدار تندی به جمهوری آذربایجان صادر کرد و خواهان اخراج فوری نیروهای اسرائیلی از این کشور شد. این تنش پس از سقوط یک پهپاد در منطقه نخجوان و احضار سفیر ایران در باکو شدت یافته است.
هدف قرار گرفتن فرماندهان قدس در بیروت و حملات موشکی در خلیج فارس
در لبنان، وزارت بهداشت از حملهی جنگندههای اسرائیلی به هتلی در بیروت خبر داد که منجر به کشته شدن ۴ نفر شد. ارتش اسرائیل رسماً اعلام کرد که در یک عملیات دقیق، تعدادی از فرماندهان ارشد «سپاه قدس» را که مسئول طراحی عملیات علیه اسرائیل بودند، در قلب بیروت هدف قرار داده است.
همزمان، تنش در خلیج فارس به اوج رسید. کویت از حملهی پهپادی به تانکرهای سوخت فرودگاه بینالمللی خود خبر داد و قطر نیز اعلام کرد که با ۱۲ موشک بالستیک و کروز از سوی ایران مورد حمله قرار گرفته است. محمد بن عبدالرحمن ثانی، نخستوزیر قطر، این حملات را غیرقابل قبول توصیف کرد.
تحولات در عراق و اقلیم کوردستان
در ادامهی حملات پهپادی بە اقلیم کوردستان، گروههای موسوم به «جبههی مقاومت عراق» مسئولیت حملات پهپادی به پایگاه «ویکتوریا» در بغداد را بر عهده گرفتند.
در اقلیم کوردستان نیز شهر سلیمانیه شاهد ناآرامی بود. همزمان با ادامهی حملات پهپادی به شهر اربیل، پایتخت اقلیم کوردستان، آسایش سلیمانیه اعلام کرد که ۶ پهپاد انتحاری، مقر نیروهای ۷۰ و نزدیکی دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد و کنسولگری ترکیه را هدف قرار دادهاند. در این حملات که در مناطق «زرگویزله» و «راپرین» رخ داد، یک شهروند جان خود را از دست داد و دو تن دیگر مجروح شدند.
موضع ترامپ در قبال ملت کورد
دونالد ترامپ در بخشی از سخنان خود به وضعیت مناطق کوردستانی اشاره کرد و گفت: «ما دوستی نزدیکی با کورد داریم، اما تصمیم گرفتهام آنها در این جنگ مشارکت نکنند تا آسیب نبینند.» او همچنین در پاسخ به سؤالی دربارهی تمامیت ارضی ایران گفت که احتمالاً نقشهی جغرافیایی منطقه پس از این جنگ تغییر خواهد کرد.
طرحهای آتی؛ اشغال جزیرهی خارگ و مراکز اتمی
گزارشهای رسانهای از جمله «آکسیوس» حاکی از آن است که واشنگن و تلآویو در حال بررسی اعزام نیروهای ویژه به داخل خاک ایران برای کنترل انبارهای اورانیوم غنی شده و همچنین اشغال «جزیره خارگ» هستند. تصرف این جزیره که پایانهی ۹۰ درصد صادرات نفت ایران است، میتواند شریان اقتصادی تهران را بهطور کامل قطع کند. ترامپ اعلام کرده است که علیرغم افزایش قیمت نفت، پس از نابودی این کانون بحران، قیمتها بهسرعت کاهش خواهد یافت.