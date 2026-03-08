تأکید مکرون بر تعهد فرانسه به حفظ امنیت اقلیم کوردستان و جلوگیری از گسترش جنگ

رئیس جمهور فرانسه توئیتی به زبان کوردی منتشر کرد

3 ساعت پیش

رئیس‌جمهور فرانسه در تماسی تلفنی با نچیروان بارزانی، بر حمایت همه‌جانبه‌ی پاریس از ثبات اقلیم کوردستان و تلاش برای مهار تنش‌های منطقه‌ای تأکید کرد.

امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، روز شنبه ۷ مارس ۲۰۲۶ (۱۶ اسفند ۱۴۰۴)، با انتشار پیامی به زبان کوردی در حساب کاربری رسمی خود در شبکه اجتماعی «ایکس»، بر پایبندی کشورش به ثبات و امنیت عراق و اقلیم کوردستان تأکید کرد. این موضع‌گیری پس از گفتگوی تلفنی وی با نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان صورت گرفت.

رئیس‌جمهور فرانسه در این گفتگو، ضمن ابراز همدردی در پی حملات اخیر به منطقه، خاطرنشان کرد که فرانسه به تلاش‌های خود برای جلوگیری از سرایت درگیری‌ها به کل منطقه ادامه خواهد داد. مکرون همچنین از نقش سازنده و تعهد رئیس اقلیم کوردستان در این راستا قدردانی کرد.

در پایان این گفتگو، مکرون بار دیگر تصریح کرد که فرانسه به حمایت از احترام کامل به حاکمیت، امنیت و تمامیت ارضی عراق، از جمله اقلیم کوردستان، ادامه می‌دهد.