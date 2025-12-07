"وَنَوشَک": رستورانی کوردی، پلی میان فرهنگها در تهران
طعمهای اصیل کوردی و معرفی میراث فرهنگی در قلب پایتخت ایران
رستوران «وَنَوشَک» در تهران، پایتخت ایران، پنج سال است که به عنوان یک رستوران کوردی فعالیت میکند و با ارائهی غذاهای سنتی کوردهی، نمایش پوشاک و اجرای موسیقی کوردی، میزبان میهمانان خود است.
این رستوران در سال ۲۰۲۰ میلادی (۱۳۹۹ شمسی) افتتاح شده است.
معرفی فرهنگ کوردستان
کارکنان این رستوران با پوشاک کورد از میهمانان استقبال میکنند و انواع لباسهای کورد نیز در این مکان به نمایش گذاشته شده است. خلیل علیاولادی، صاحب رستوران ونەوشک، به «کوردستان۲۴» گفت که هدف آنها تنها ارائهی غذاهای کوردی نیست، بلکه قصد دارند فرهنگ و آداب و رسوم کورد را به دیگر اقوام ایرانی و همچنین گردشگران خارجی معرفی کنند. به گفتهی وی، بیش از نیمی از میهمانان، ایرانیهای غیرکورد و گردشگران خارجی از جمله ژاپنی، کُرهای و چینی هستند که با فرهنگ کورد آشنا میشوند.
نام و نماد
نام «ونوشک» در گویش کورمانجی به معنای «قزوان» (میوهی درخت بنه) است که در بسیاری از غذاهای سنتی کورد استفاده میشود. باران رستمی، یکی از کارکنان رستوران، توضیح داد که تمامی غذاهای کورد از «ونەوشک» تا سایر خوراکهای محلی در این رستوران ارائه میشود و در کنار غذا، میهمانان با موسیقی و فرهنگ کورد نیز آشنا میشوند. محمدامین کامرانی، سرپرست گروه هَلپرکی سَماژین کرمانشاه، نیز تأکید کرد که این رستوران نقش مهمی در معرفی فرهنگ کورد به ساکنان تهران ایفا کرده است.