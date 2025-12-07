وزیر خارجهی لبنان: خلع سلاح حزبالله بدون تصمیم ایران ممکن نیست
یوسف رجی بر وابستگی سرنوشت تسلیحات حزبالله به تهران تأکید کرد و از تلاشهای دیپلماتیک برای کاهش تنش با اسرائیل گفت
یوسف رجی، وزیر خارجهی لبنان، در مصاحبهای تلویزیونی که شنبه، ۱۵ آذر ۱۴۰۴ (۶ دسامبر ۲۰۲۵) منتشر شد، به مسائل مهم امنیتی و سیاسی لبنان و نقش حزبالله پرداخت. وی تأکید کرد که مسالهی خلع سلاح حزبالله تنها یک خواستهی داخلی نیست، بلکه یک خواستهی بینالمللی نیز به شمار میرود و این پیام را به هیأت شورای امنیت نیز منتقل کرده است.
رجی تصریح کرد که حزبالله بدون تصمیم و رضایت ایران نمیتواند از سلاحهای خود دست بکشد. او افزود که اولویت کنونی حزبالله «خرید زمان» و حفظ حضور داخلی خود است تا بتواند از نظر مالی و تشکیلاتی خود را بازسازی کرده و نفوذ خود را تثبیت کند. وزیر خارجهی لبنان همچنین فاش کرد که این مسائل را به صراحت با عباس عراقچی، وزیر خارجهی ایران، در نشستهای منطقهای مطرح کرده است. عراقچی پیشتر در تاریخ ۴ دسامبر ۲۰۲۵ (۱۴ آذر ۱۴۰۴) از رجی برای سفر به ایران دعوت کرده بود، اما رجی تمایل خود را برای دیدار در کشوری ثالث ابراز داشته است.
در خصوص تلاشها برای آرامسازی اوضاع، رجی انتصاب سیمون کرم (دیپلمات لبنانی و سفیر سابق) به عنوان شخصیتی غیرنظامی در «مکانیزم نظارت» را گام اول برای کاهش تنشها توصیف کرد. او ابراز امیدواری کرد که این اقدام مانع از یک حملهی نظامی گستردهی اسرائیل شود. وزیر خارجهی لبنان همچنین خاطرنشان کرد که فشارهای ایالات متحدهی امریکا بر اسرائیل حائز اهمیت است تا تلآویو را متقاعد کند که تغییراتی که لبنان در ساختار این مکانیزم ایجاد کرده، برای اکنون کافی است.
رجی تأکید کرد که کشورش از هرگونه توافق صلح دائم با اسرائیل بسیار دور است. وظیفهی سیمون کرم تنها محدود به توقف جنگ، عقبنشینی از نقاط باقیمانده و بازگرداندن اسیران است که مسائل صرفاً نظامی را شامل میشود. وی مجدداً تأکید کرد که تنها راهحل، «دیپلماسی» است و موفقیت هر تلاشی نیز به گسترش اقتدار دولت و محدود کردن سلاح به نهادهای رسمی بستگی دارد. این اظهارات در حالی مطرح میشود که از ماه فوریهی ۲۰۲۵ (بهمن ۱۴۰۳)، یوسف رجی به عنوان وزیر خارجهی لبنان در کابینهی نواف سلام منصوب شده است.