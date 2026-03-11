پلیس فدرال آمریکا (FBI) نسبت به احتمال اجرای عملیات پهپادی ایران علیه اهدافی در سواحل غربی آمریکا از طریق کشتی‌های ناشناس هشدار داد

59 دقیقه پیش

دفتر تحقیقات فدرال آمریکا روز چهارشنبه ۱۱ مارس ۲۰۲۶ (۲۰ اسفند ۱۴۰۴)، در یک خبرنامه‌ی امنیتی که در اختیار نیروهای پلیس ایالت کالیفرنیا قرار گرفته، اعلام کرد که احتمال دارد ایران در پاسخ به عملیات‌های نظامی آمریکا، حملاتی را در خاک این کشور سازماندهی کند.

بر اساس اطلاعات منتشر شده در این سند امنیتی، ایران از اوایل فوریه‌ی ۲۰۲۶ در تلاش بوده است تا حملاتی غافلگیرانه با استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین (پهپاد) انجام دهد. طبق این گزارش، پیش‌بینی می‌شود این پهپادها از مبدأ کشتی‌های ناشناس در نزدیکی سواحل آمریکا به سمت اهدافی نامشخص در کالیفرنیا هدایت شوند. با این حال، هنوز جزئیات دقیقی درباره‌ی زمان دقیق، شیوه‌ی اجرا یا اهداف نهایی این حمله‌ی احتمالی در دست نیست.

این هشدار در حالی صادر می‌شود که عملیات‌های نظامی دولت دونالد ترامپ علیه مواضع ایران ادامه دارد. در همین راستا، سخنگوی دفتر اف‌بی‌آی در لوس‌آنجلس و مقامات کاخ سفید تاکنون از ارائه‌ی توضیحات تکمیلی در این باره خودداری کرده‌اند.

از سوی دیگر، جان کوهن، مقام سابق اطلاعاتی در وزارت امنیت داخلی آمریکا، انتقال جنگ پهپادی به داخل خاک ایالات متحده را نگران‌کننده توصیف کرد. وی اشاره کرد که ایران در مکزیک و آمریکای جنوبی نفوذ قابل‌توجهی دارد و از توانایی فنی و انگیزه‌ی کافی برای انجام چنین حملاتی برخوردار است. پیش از این نیز مقامات اطلاعاتی درباره‌ی گسترش استفاده‌ی کارتل‌های مواد مخدر از فناوری پهپادی و احتمال بهره‌برداری گروه‌های تحت حمایت ایران از این شبکه هشدار داده بودند.