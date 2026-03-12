فرامرز اسدی: جنگ موجب انسجام ملی در داخل ایران شد
اربیل (کوردستان۲۴) – سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در اربیل، در یک کنفرانس خبری، جنگ علیه کشورش را «خیانت به دیپلماسی» توصیف کرد و با بیان اینکه برای حقوق کشورهای همسایه احترام قائل هستند، گفت تنها نقاطی را مورد هدف قرار میدهند که از آنها به جمهوری اسلامی حمله میشود. او تأکید کرد که ساختار موشکی ایران از بین نرفته است و روز به روز شرایط آن «برای دشمن سختتر» خواهد شد.
فرامرز اسدی، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در اربیل، امروز پنجشنبه ۱۲ مارس در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که «تمام مشکل غرب با جمهوری اسلامی ایران به دلیل حمایت از فلسطین است.» او از همه مسلمانان جهان خواست که در «روز قدس برای آزادی قدس مراسم باشکوه برگزار کنند.» همچنین تأکید کرد که جنگ ۱۲ روزه «به دلیل حمایت جمهوری اسلامی ایران از آرمان فلسطین بر ما تحمیل شد.» اسدی گفت که آمریکا از برنامه هستهای ایران به عنوان بهانهای علیه آن کشور استفاده میکند و «خودشان هم این را خوب میدانند.»
وی در رابطه با جنگ جاری گفت: «جمهوری اسلامی ایران در مسیر مذاکره بود، ما در مسیر دیپلماسی با یک خیانت به دیپلماسی و مذاکره روبرو شدیم. با جنگی که خیانت به دیپلماسی و مذاکره و خیانت به روابط بینالملل، سیاست بینالملل، و عبور از خطوط قرمز بینالمللی بود.»
سرکنسول جمهوری اسلامی افزود:«عالیترین رهبر سیاسی ما در این مسیر به شهادت رسید، البته این برای ما به عنوان مردم ایران بالاترین افتخار است.»
او با اشاره به حمله هوایی به یک مدرسه ابتدایی دخترانه در ایران، آمریکا و اسرائیل را «جنایتکار» توصیف کرد و اظهار داشت:«جمهوری اسلامی ایران حق خود میداند به عنوان دفاع مقدس از حقوق ملت ایران دفاع کند.»
اسدی گفت: «برای حقوق کشورهای برادر مسلمان و همسایه احترام قائل هستیم، اما آمریکاییها در سرزمین این کشورها پایگاههایی ایجاد کردهاند که از آنها علیه ما در جنگ استفاده شده است و ما از قبل گفته بودیم که آن پایگاهها را مورد هدف قرار میدهیم. ما به کشورهای همسایه حمله نکردهایم، نقاطی را هدف قرار دادیم که از آنها به جمهوری اسلامی حمله شد.»
این دیپلمات ایرانی همچنین به بستن تنگه هرمز اشاره کرد و گفت:«اعلام کرده بودیم که تنگه هرمز را به دلیل اینکه برای منافع آمریکا و غرب از آن استفاده میشود، خواهیم بست.»
اسدی گفت: «نیروهای مسلح ما اقدامات بسیار بسیار خوبی کردند، زحمات هفتاد سالهٔ آمریکا در منطقه بر باد رفت.»
سرکنسول جمهوری اسلامی خطاب به آمریکا و اسرائیل، گفت: «ما از قبل گفتیم شروع جنگ با شما است، پایانش با جمهوری اسلامی ایران است.»
او تأکید کرد که «ساختار موشکی ایران از بین نرفته است و روز به روز شرایط موشکی ما برای دشمن سختتر میشود.»
همچنین اظهار داشت که جنگ در داخل ایران «موجب انسجام ملی» شده است و «جمهوری اسلامی ایران از هر جهت خود را برای ماهها جنگ آماده کرده است. با اینحال نمیخواهد منطقه و جهان از نظر اقتصادی متضرر شود و اگر اتفاقی بیافتد مسئولیت آن با آمریکا و اسرائیل است.»
ب.ن