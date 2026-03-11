36 دقیقه پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – حمله به دو نفتکش در نزدیکی عراق منجر به کشته شدن حداقل یک خدمه، یک تبعه هند، شد.

فرحان الفرطوسی، از شرکت عمومی بنادر عراق، به تلویزیون دولتی گفت که یک خدمه کشته و ۳۸ نفر نجات یافته‌اند و "جستجو برای مفقودین ادامه دارد."

او ملیت خدمه را مشخص نکرد و جزئیاتی در مورد اینکه چه کسی پشت این حمله بوده است، که تقریباً در ۵۰ کیلومتری ساحل رخ داده است، ارائه نداد.

با این حال، سفارت هند در عراق امروز پنجشنبه ۱۲ مارس، اعلام کرد که یک تبعه هند در این حمله جان خود را از دست داده است و ۱۵ خدمه هندی دیگر نجات یافته‌اند.

واحد رسانه‌ای دولت عراق به خبرگزاری ملی این کشور گفت که "دو نفتکش مورد حمله قرار گرفته‌اند."

وزارت نفت عراق امروز پنجشنبه اعلام کرد که "نگرانی عمیقی" در مورد حوادث مربوط به نفتکش‌ها در حوزه خلیج دارد.

این وزارتخانه افزود: «ایمنی دریانوردی در کریدورهای دریایی بین‌المللی و مسیرهای تأمین انرژی باید از درگیری‌های منطقه‌ای مصون بماند.»

تنگه هرمز، آبراهی که یک پنجم نفت جهان از آن عبور می‌کند، در پی آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران به روی تقریباً همه تانکرهای نفتی بسته شده است.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، روز چهارشنبه اعلام کرد که نیروهای آمریکایی بیش از یک هفته پس از جنگ، ۲۸ کشتی مین‌گذار ایرانی را هدف قرار داده‌اند.

کانال تلویزیونی دولتی عراق، الاخباریه، تصاویری از یک کشتی در دریا را با دود غلیظی که در اثر آتش‌سوزی بزرگی از آن بلند شده بود، پخش کرد.

یکی از کارمندان ترمینال نفتی بصره در عراق به خبرگزاری فرانسه گفت که مشخص نیست «آیا این حمله پهپادی بوده یا توسط قایق‌های حامل مواد منفجره انجام شده است.»

شرکت دولتی بازاریابی نفت عراق (سومو) در بیانیه‌ای تأیید کرد که دو تانکر نفتی مورد حمله قرار گرفته‌اند، اما جزئیاتی در مورد چگونگی آن ارائه نکرد.

شرکت نفتکش زفیروس (ZEFYROS) با پرچم مالت، در حالی که برای ورود به بندر خورالزبیر آماده می‌شد، مورد حمله قرار گرفت. این نفتکش قرار بود 30 هزار تن نفتای مایع دیگر را - که عمدتاً در پتروشیمی‌ها استفاده می‌شود - حمل کند.

به گفته شرکت سومو، دومین کشتی هدف قرار گرفته، سیفسیا ویشنو (SAFESEA VISHNU)، با پرچم جزایر مارشال در حال حرکت بود و توسط یک شرکت عراقی اجاره شده بود.

این حوادث تنها چند ساعت پس از آن رخ داد که سفارت آمریکا در بغداد هشدار داد که ممکن است ایران و گروه‌های مسلح عراقی تحت حمایت آن تأسیسات نفتی متعلق به آمریکا در عراق را هدف قرار دهند.

ای‌اف‌پی/ب.ن