اتحادیهی اروپا نگران وضعیت سوریه و حامی گذار دموکراتیک
اتحادیهی اروپا در سالگرد سقوط رژیم اسد، نگرانی خود را از خشونتهای اخیر در سوریه ابراز داشت
اتحادیهی اروپا روز دوشنبه ٨ دسامبر ۲۰۲۵ (۱۸ آذر ۱۴۰۴ )، به مناسبت یکمین سالگرد سقوط رژیم بشار اسد در سوریه، بیانیهای صادر و ضمن ابراز نگرانی عمیق خود از خشونتهای رخداده در سرتاسر این کشور در ماه مارس سال جاری میلادی (۲۰۲۵)، خواستار احترام دولت موقت سوریه به اقلیتهای دینی و قومی و تلاش برای برگزاری یک گفتوگوی ملی جهت برقراری صلح و ثبات شد. این اتحادیه همچنین تاکید کرد که از سوریهای دموکراتیک و مستقل حمایت میکند.
در بیانیهی اتحادیهی اروپا آمده است که صلح و ثبات در سوریه بدون گفتوگوی ملی، آشتی و عدالت که با تحکیم نهادهای دولتی و اصلاحات واقعی در نهادهای امنیتی پشتیبانی شود، محقق نخواهد شد. این بیانیه با اشاره به کشتارهای جمعی و درگیریها در مناطق ساحلی و غربی سوریه در ماه مارس ۲۰۲۵، که منجر به کشته شدن صدها و حتی هزاران غیرنظامی، به ویژه از جامعهی علوی، شد، بر لزوم حفاظت از تمامی اقشار مردم سوریه بدون تبعیض تاکید کرد.
رفع تحریمها و کمکهای بشردوستانه
اتحادیهی اروپا از دولت سوریه میخواهد که حفاظت از تمامی مردم این کشور با تمام اقلیتهای دینی و قومی را بدون تبعیض تضمین کند. این اتحادیه همچنین حمایت خود را از آرمانهای مردم سوریه برای ساخت کشوری باثبات، مرفه و دموکراتیک تکرار و از همهی طرفها خواست تا در این تلاش مشارکت کنند. اتحادیهی اروپا در چهارده سال گذشته، بیش از ۳۸ میلیارد دلار کمکهای بشردوستانه و اقتصادی به سوریه ارائه کرده است.
پس از آغاز جنگ داخلی در سال ۲۰۱۱ میلادی و اعمال تحریمهای گستردهی اتحادیهی اروپا علیه سوریه در فوریه ۲۰۱۲، این اتحادیه در پی سقوط رژیم بشار اسد در ۸ دسامبر ۲۰۲۴ (۱۸ آذر ۱۴۰۳ شمسی)، تحریمهای اقتصادی کلیدی علیه سوریه را در فوریه ۲۰۲۵ به حالت تعلیق درآورد و سپس در ماه مه ۲۰۲۵ (اردیبهشت-خرداد ۱۴۰۴ شمسی) آنها را به طور کامل لغو کرد تا از بازسازی اقتصادی این کشور حمایت کند.
محکومیت اقدامات نظامی خارجی
بیانیهی اتحادیهی اروپا، بدون اشارهی مستقیم به حملات اسرائیل به خاک سوریه، هرگونه اقدام نظامی خارجی که امنیت و ثبات سوریه را مختل کند، محکوم کرد و از کشورها خواست تا به حاکمیت و یکپارچگی ارضی سوریه احترام بگذارند و از هرگونه اقدامی که مغایر با قطعنامهی ۴۹۷ سال ۱۹۸۱ (۱۳۶۰ شمسی) شورای امنیت سازمان ملل متحد دربارهی بلندیهای جولان سوریه است، دوری کنند.