تکذیب شایعات مربوط به حمله به نیروهای پیشمرگه
وزارت پیشمرگه گزارشها در مورد حمله به نیروهای این وزارتخانه را تكذیب کرد
یک منبع در وزارت پیشمرگهی کوردستان اعلام کرد که هیچگونه حملهای علیه نیروهای این وزارتخانه صورت نگرفته و گزارشهای منتشر شده در این باره فاقد صحت است.
یک منبع آگاه در وزارت پیشمرگه روز سهشنبه، ۳ مارس ۲۰۲۶ (۱۲ اسفند ۱۴۰۴)، در گفتگو با «کوردستان ۲۴» اظهار داشت: «هیچ حملهای به نیروهای پیشمرگه صورت نگرفته است؛ تنها روز گذشته انفجاری در منطقهی "پردی" رخ داد که هدف آن نیروهای پیشمرگه نبودند.»
این منبع در ادامه افزود: «پرتابهای که در منطقهی پردی فرود آمد، در فضای باز سقوط کرده و به هیچیک از مواضع ما اصابت نکرده است؛ لذا نمیتوان آن را حملهای علیه پیشمرگه قلمداد کرد.»
با این حال، طبق بیانیهی رسمی وزارت پیشمرگه، شامگاه ۱ مارس ۲۰۲۶ (۱۰ اسفند ۱۴۰۴)، مقر لشکر ۱۱ نیروهای پیشمرگهی کوردستان در حومهی ناحیهی «دیگله» توسط یک پهپاد انتحاری هدف قرار گرفت.
وزارت پیشمرگه این اقدامات مخرب را تلاشی برای پیچیدهتر کردن اوضاع و ایجاد ناامنی توصیف کرد. این وزارتخانه از محمد شیاع سودانی، نخستوزیر دولت فدرال و فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق خواست تا با تعیین حدومرز برای این تجاوزات غیرقانونی، عاملان را مورد پیگرد قرار دهد. در این بیانیه تأکید شده است که تداوم اینگونه اقدامات تروریستی بیپاسخ نخواهد ماند.