نچیروان بارزانی و هاکان فیدان آخرین تحولات منطقه را بررسی کردند
اربیل (کوردستان۲۴) – رئیس اقلیم کوردستان و وزیر خارجه ترکیه، آخرین تحولات منطقه را بررسی کردند.
روز سهشنبه ۳ مارس، هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه با نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان تماس تلفنی برقرار کرد.
به گزارش خبرگزاری آناتولی، وزیر خارجه ترکیه و رئیس اقلیم کوردستان در این مکالمه تلفنی، آخرین تحولات و وضعیت حساس منطقه را بررسی کردند.
این در حالی است که پس از حملات اسرائیل و آمریکا به ایران و پاسخ نظامی آن کشور، جنگ وارد چهارمین روز خود شده است و نگرانیها در خصوص تشدید تنش در خاورمیانه افزایش یافتهاند.
ب.ن