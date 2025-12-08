بلومبرگ: عربستان سعودی قوانین فروش الکل به خارجیهای پردرآمد را تسهیل میکند
بر اساس گزارش بلومبرگ، عربستان سعودی در راستای اصلاحات اجتماعی و اقتصادی، فروش الکل را برای خارجیهای غیرمسلمان با درآمد بالا تسهیل کرده است
وبسایت بلومبرگ به نقل از منابع آگاه گزارش داد که عربستان سعودی گامهای بیشتری برای تسهیل قوانین فروش الکل برداشته است، به طوری که به ساکنان خارجی "غیرمسلمان" اجازه میدهد تا الکل خریداری کنند، مشروط بر اینکه درآمد ماهیانهی آنها ۵۰ هزار ریال سعودی (معادل ۱۳,۳۰۰ دلار امریکا) یا بیشتر باشد.
منابعی که به دلیل حساسیت موضوع نخواستند نامشان فاش شود، اعلام کردند که ساکنان باید «گواهی حقوق» (Salary Certificate) ارائه دهند تا اجازهی ورود به تنها فروشگاه الکل در کشور را که در شهر ریاض واقع است، پیدا کنند. این فروشگاه سال گذشته (۲۰۲۴ میلادی) برای فروش به دیپلماتهای خارجی افتتاح شد و سپس به غیرمسلمانان دارای «اقامت ممتاز» (Premium Residency) نیز اجازه بازدید داد. «اقامت ممتاز» در سال ۲۰۱۹ (۱۳۹۸ شمسی) راهاندازی شد و به گروهی منتخب از خارجیها با شرایط خاص از جمله پرداخت یکبارهی ۸۰۰ هزار ریال (۲۱۳ هزار دلار) اعطا میشود تا بدون نیاز به "کفیل" محلی در این کشور زندگی، کار و سرمایهگذاری کنند.
این اقدام در راستای تلاشهای گستردهی عربستان سعودی برای کاهش محدودیتهای اجتماعی و تبدیل شهر ریاض به مرکزی رقابتی برای تجارت و سرمایهگذاری است، زیرا این کشور جذب استعدادها و سرمایههای خارجی را بخشی حیاتی و حساس از فرآیند تحول اقتصادی خود میداند. در چند سال گذشته، عربستان سعودی ممنوعیت رانندگی زنان را لغو کرده، اجازهی برگزاری جشنهای عمومی، موسیقی و اختلاط جنسیتی را داده و گردشگری را ترویج کرده است.