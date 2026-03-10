واشینگتن پست: هزینه‌ی ۵.۶ میلیارد دلاری مهمات آمریکا در دو روز نخست حمله به ایران

1 ساعت پیش

در حالی‌که تنش‌های نظامی میان آمریکا و اسرائیل با ایران وارد یازدهمین روز خود شده است، روزنامه‌ی «واشینگتن پست» در گزارشی به نقل از سه مقام ارشد آمریکایی فاش کرد که وزارت دفاع ایالات متحده (پنتاگون) تنها در دو روز نخست عملیات نظامی علیه ایران، مبلغ ۵.۶ میلیارد دلار برای مهمات و تسلیحات پیشرفته هزینه کرده است.

نگرانی کنگره از تخلیه‌ی ذخایر تسلیحاتی

ارائه‌ی این آمار به کنگره‌ی آمریکا، موجی از نگرانی را میان قانون‌گذاران برانگیخته است. برخی از اعضای کنگره هشدار می‌دهند که این حجم بالای مصرف «مهمات هدایت‌شونده‌ی دقیق»، منجر به تخلیه‌ی انبارهای تسلیحاتی آمریکا شده و بر آمادگی نظامی این کشور در سایر نقاط جهان تأثیر منفی خواهد گذاشت.

در همین راستا، انتظار می‌رود دولت ترامپ برای تداوم عملیات‌ها، درخواست بودجه‌ی اضطراری و مکمل (Supplemental funding) به ارزش «ده‌ها میلیارد دلار» را به کنگره ارائه دهد. پیش‌بینی می‌شود این درخواست با مخالفت شدید دموکرات‌ها روبه‌رو شود؛ جریانی که پیش‌تر نیز برای محدود کردن دامنه‌ی جنگ تلاش کرده اما موفق نشده بود.

تغییر راهبردی در شیوه‌ی حملات

شان پارنل، سخنگوی پنتاگون، در پاسخ به این نگرانی‌ها اطمینان داد که ارتش آمریکا توانایی کامل برای اجرای هرگونه مأموریتی را که رئیس‌جمهور ابلاغ کند، داراست.

هم‌زمان، پیت هگست، وزیر دفاع و ژنرال دان کین، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا اعلام کردند که پس از تثبیت برتری هوایی نیروهای مشترک آمریکا و اسرائیل بر آسمان ایران، راهبرد حملات تغییر کرده است. به گفته‌ی آن‌ها، ارتش اکنون کمتر از مهمات بسیار گران‌قیمت و کمیاب استفاده کرده و بیشتر بر بمب‌های هدایت‌شونده‌ی لیزری که ارزان‌تر و در دسترس‌تر هستند، تمرکز دارد.

تقویت پدافند موشکی در منطقه

ایالات متحده برای جبران کمبود تسلیحاتی و مقابله با واکنش‌های احتمالی ایران، انتقال چندین سامانه‌ی پدافندی از سایر نقاط جهان به خاورمیانه را آغاز کرده است. این اقدامات شامل انتقال سامانه‌ی دفاع موشکی «تاد» (THAAD) از کره‌ی جنوبی و جابه‌جایی آتشبارهای موشکی «پاتریوت» از منطقه‌ی هند و اقیانوس آرام است.

مقامات نظامی این اقدامات را «پیشگیرانه» و برای مقابله با حملات موشکی یا پهپادی ایران توصیف کرده‌اند؛ هرچند گزارش‌ها حاکی از آن است که پس از گذشت یک هفته از آغاز درگیری‌ها، از شدت حملات ایران کاسته شده است.